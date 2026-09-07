Motivul real pentru care Andrușca l-a părăsit pe Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii. Printul Marco a întrebat-o, în prima noapte în Thailanda, și „ispita” i-a recunoscut totul

Povestea dintre Andrușca și Andrei Lemnaru a continuat să stârnească interes și după încheierea experienței lor la Insula Iubirii. Dacă, la finalul filmărilor, cei doi au lăsat impresia că aleg să își dea o șansă în afara emisiunii, lucrurile nu au evoluat în direcția pe care mulți dintre cei care au urmărit povestea lor ar fi anticipat-o.

Întoarcerea din Thailanda nu a reprezentat și începutul unei relații stabile pentru cei doi. Deși Andrușca a plecat din emisiune alături de Andrei, iar comportamentul lor de la acel moment putea sugera că vor încerca să construiască o relație după terminarea filmărilor, drumurile lor s-au separat ulterior.

Motivul real pentru care Andrușca l-a părăsit pe Andrei Lemnaru

Subiectul despărțirii a revenit în atenție chiar în prima noapte petrecută în Thailanda în cadrul unei noi experiențe legate de emisiune. Prințul Marco a fost curios să afle ce s-a întâmplat între cei doi și a încercat să obțină mai multe detalii despre relația pe care Andrușca a avut-o cu Andrei după sezonul anterior.

Din discuția purtată între cei doi a reieșit că, într-adevăr, Andrușca și Andrei au încercat să continue povestea începută în emisiune. Astfel, plecarea împreună din competiție nu a fost doar o impresie creată pentru telespectatori. Cei doi au rămas împreună pentru o perioadă și au încercat să vadă dacă relația lor poate funcționa și în afara contextului special din Thailanda.

Andrușca a explicat că despărțirea nu a fost provocată de un singur moment sau de un conflict anume, ci de faptul că, la acel moment, relația lor nu s-a „pupat” cu perioada potrivită pentru ca lucrurile să funcționeze. Cu alte cuvinte, chiar dacă între cei doi a existat suficientă apropiere pentru ca relația să continue, circumstanțele și momentul în care s-au aflat nu au fost favorabile unei relații de durată.

Prințul Marco: Anul trecut, când ai plecat cu Andrei, părea că vrei să rămâi cu el. Ispita Andrușca: Păi chiar am rămas cu el. Prințul Marco: Deci tu ești cu Andrei acum. Ispita Andrușca: Nu. Prințul Marco: Ai rămas atunci? Păi, tocmai, părea că vrei să fii cu el. De ce v-ați despărțit? Ispita Andrușca: Pentru că nu a fost momentul potrivit pentru noi. Prințul Marco: Mai bagă o fisă. Ispita Andrușca: Păi asta e fisa, singura.

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