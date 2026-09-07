De ce uneori nu putem lua nici măcar o decizie simplă. Ce se întâmplă când avem prea multe opțiuni

Ce mâncăm la cină, ce film vedem sau ce produs alegem dintre mai multe variante par decizii care ar trebui să dureze doar câteva secunde. Uneori însă putem petrece minute întregi analizând opțiunile fără să ajungem la o concluzie. Psihologii spun că numărul mare de variante, teama de a face alegerea greșită și oboseala pot transforma chiar și o decizie banală într-una dificilă.

Mai multe opțiuni ar trebui, în teorie, să ne ajute să găsim exact ceea ce ne dorim. În practică, lucrurile nu funcționează întotdeauna astfel.

Atunci când avem multe variante, trebuie să comparăm mai multe informații și să renunțăm la toate alternativele pe care nu le alegem. Putem ajunge astfel să amânăm decizia sau chiar să nu mai alegem nimic.

Fenomenul este cunoscut drept supraîncărcarea alegerii, iar efectele sale au fost analizate de psihologi de-a lungul timpului, relatează The Guardian.

De ce prea multe opțiuni pot îngreuna o alegere

Unul dintre cele mai cunoscute experimente pe această temă a fost realizat într-un magazin, unde cumpărătorilor le-au fost oferite spre degustare fie 24 de sortimente de gem, fie numai șase.

Selecția mai mare a atras mai mulți oameni, însă cei care au avut doar șase variante la dispoziție au fost mult mai predispuși să cumpere ulterior un borcan.

Prea multe opțiuni pot face mai dificilă identificarea celei mai bune variante. În plus, după ce luăm decizia, putem continua să ne gândim la avantajele alternativelor la care am renunțat și să fim mai puțin mulțumiți de alegerea făcută.

Acest lucru nu înseamnă însă că mai multe opțiuni sunt întotdeauna un lucru rău. Cercetările ulterioare au arătat că efectul depinde de context și de cât de dificil este să comparăm variantele.

Oboseala poate face chiar și deciziile simple mai dificile

Mai există un motiv pentru care alegerea cinei poate părea mult mai dificilă seara decât dimineața.

Pe parcursul zilei luăm numeroase decizii, iar atunci când suntem obosiți sau suprasolicitați putem ajunge să amânăm alegerile, să oscilăm între variante sau să alegem impulsiv. Fenomenul este descris frecvent drept oboseală decizională.

Teama de a rata o variantă mai bună poate complica și mai mult lucrurile. Dacă încercăm să găsim alegerea „perfectă”, putem continua să comparăm opțiunile chiar și atunci când mai multe dintre ele ar fi suficient de bune.

Reducerea numărului de variante poate fi una dintre cele mai simple soluții. Pentru alegerile cotidiene putem stabili dinainte câteva opțiuni acceptabile sau putem transforma anumite decizii în rutină.

De asemenea, nu toate alegerile merită aceeași cantitate de timp și energie. Atunci când consecințele sunt minore, acceptarea unei variante suficient de bune poate fi mai utilă decât căutarea îndelungată a celei perfecte.

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