Îți amintești de Kim Cattrall din „Sex and the City”? Cum arată în costum de baie la 70 de ani

Actrița în vârstă de 70 de ani trece prin cea mai bună perioadă a vieții sale. Kim Cattrall s-a căsătorit recent, obține rolurile la care a visat și continuă să fie o adevărată pasionată de modă. Află mai multe detalii!

Ce mai face Kim Cattrall din Sex and the City

Kim a rămas la fel de frumoasă precum o știau fanii serialului care a făcut-o celebră la nivel global. Și-a păstrat îndrăzneala, dar și mentalitatea pe care o putem regăsi în celebrul personaj Samantha Jones.

Acum, la 70 de ani, actrița susține că știe ce își dorește cu adevărat de la viață. Vrea să se bucure de fiecare lucru pe care îl face și să-și petreacă timpul alături de persoanele dragi ei. Pe scurt, nu mai vrea să facă niciun compromis!

„Nu vreau să mă aflu într-o situație în care nu mă bucur de ceea ce fac – nici măcar o oră. Vreau să aleg cu cine îmi petrec timpul, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Este viața mea. Am devenit conștientă că nu mai am la dispoziție atât de mult timp!”, spune actrița, citată de Nowtolove.co.nz.

Cum se menține în formă la 70 de ani

În prezent, actrița se află într-o formă de zile mari pentru vârsta ei. Kim este atentă la alimentația sa, face mișcare des și încearcă să nu se streseze prea mult.

„Îmi place să mănânc. Corpul meu nu este natural atât de slab, mai ales la această vârstă. Așa că sunt atentă la ceea ce mănânc și beau, dar nu sunt obsedată. Este pur și simplu un stil de viață”, a mărturisit actrița într-un interviu pentru Woman & Home.

Vedeta face mișcare la fiecare două zile. În rutina sa a inclus exerciții de cardio, pe care le face de 3-4 ori pe săptămână. Adoră să meargă pe jos cât mai mult, să înoate și să alerge ocazional. Preferă să aibă grijă de articulațiile sale, motiv pentru care preferă plimbările cât mai lungi. Află pe CSID.ro ce alte „trucuri” are!

Kim Cattrall s-a căsătorit la 69 de ani

Actrița a sărbătorit împlinirea celor 70 de ani pe 21 august. Alături de ea s-a aflat noul ei soț, Russell Thomas, în vârstă de 56 de ani. Cei doi au decis să facă pasul cel mare în 2025, după 10 ani de relație. La fericitul eveniment au fost prezente doar 12 persoane dragi și apropiate.

Cuplul și-a ținut relația departe de atenția publicului din 2016, când s-au cunoscut într-un studio de radio din Londra.

„Mă simt foarte bine în preajma lui. Este plin de energie și are un simț al umorului extraordinar. Și este foarte plăcut de privit”, spune ea râzând.

Câte mariaje a avut Kim Cattrall

Vedeta de la Hollywood a mai fost căsătorită de trei ori. Dar, de data aceasta, Kim este convinsă că a găsit omul potrivit. În același timp, ea spune că a ajuns să accepte mai ușor procesul de îmbătrânire.

„Mai tânăr nu înseamnă neapărat mai bine. Să fii mai în vârstă și să te simți tânăr – asta contează. Fac lucruri care îmi plac cu adevărat. Viața mea se va schimba și va evolua pe măsură ce îmbătrânesc, iar eu accept acest lucru în loc să lupt împotriva lui. Să renunți la anumite lucruri începe să semene cu pacea”, a mai adăugat vedeta.

La un pas să refuze rolul Samanthei

În 1998, Kim credea că finalul carierei sale bate la ușă. Când a primit propunerea de a o interpreta pe Samantha Jones în serialul „Sex and the City”, a refuzat rolul de patru ori. Avea 41 de ani și nu credea că publicul va considera sexy o femeie de vârsta ei.

„Discriminare pe criterii de vârstă pe care mi-am impus-o singură! Ei bine, asta s-a schimbat. Patruzeci de ani au devenit sexy. A devenit ceva de genul: «Doamne, vrem mai mult din asta!»”, glumește acum actrița.

După șase sezoane ale serialului și două filme, Kim Cattrall a renunțat la rolul care a făcut-o celebră. A refuzat să apară în cel de-al treilea film, care ulterior a fost anulat. A acceptat doar o apariție scurtă în recenta relansare a serialului, „And Just Like That…”.

Dramele din viața actriței

După succesul „Sex and the City”, Kim Cattrall a trecut printr-o serie de evenimente copleșitoare. Tatăl ei, Dennis, a murit în 2012, iar menopauza a avut un impact puternic asupra ei. Actrița ajunsese adesea să doarmă doar trei ore pe noapte, suferind de insomnie.

Apoi, în 2018, fratele ei în vârstă de 55 de ani, Chris, s-a sinucis după o lungă luptă cu alcoolismul. Kim Cattrall a fost mult timp măcinată de vinovăție și de gândul că ar fi putut să-l salveze.

„Un prieten de-al meu, care este un mare susținător al Alcoolicilor Anonimi, organizație la care fratele meu nu a mers niciodată, mi-a spus că alcoolul este o amantă care te izolează și apoi te ucide. A fost tulburător să aud asta exprimat atât de clar și fără ocolișuri. Și exact asta s-a întâmplat. A trebuit să accept că nu puteam schimba acel destin. Că, oricât de mult am crezut că pot și oricât de puternică m-am considerat, nu aș fi putut împiedica ceea ce s-a întâmplat”, povestește Kim.

Declinul profesional al lui Kim Cattrall

După toate dramele din viața personală, actrița a avut parte de probleme și în carieră. Rolurile s-au înjumătățit și nu au mai fost pe placul ei. Printre producțiile recente în care a apărut se numără comedia „Glamorous”, de la Netflix, și serialul „Filthy Rich”.

„Am simțit că lucrurile îmi scapă printre degete. A fost o schimbare treptată, dar scenariile au început să fie înjumătățite. La Hollywood, ori ești o tânără debutantă, ori ești actrița principală, iar apoi devii o femeie divorțată sau o femeie matură care are relații cu bărbați mai tineri. Iar eu nu sunt niciuna dintre acestea.”

Există însă un lucru pe care Kim Cattrall îl refuză categoric în prezent: nuditatea.

„Nu mai vreau să apar nudă. Sunt într-o formă foarte bună, dar pur și simplu nu mă mai interesează. Simt că mi-am făcut norma la capitolul acesta!”, spune ea.

Și alte două situații la care actrița mai spune „nu” sunt destul de comune la Hollywood, după cum ne arată dezvăluirile din ultimii ani.

„Să spui: «Nu, salariul acesta este inacceptabil». Și: «Nu, nu ne întâlnim în camera ta de hotel!»”, glumește ea.

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