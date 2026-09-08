Sfânta Maria Mare vs. Sfânta Maria Mică: Care este diferența dintre cele două mari sărbători din calendarul ortodox

Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică sunt două dintre sărbătorile importante dedicate Maicii Domnului în calendarul ortodox, însă marchează momente diferite. Iată care sunt diferențele dintre cele două sărbători și ce semnificație are fiecare.

Sfânta Maria Mare – când se sărbătorește și ce semnifică

Sfânta Maria Mare este denumirea populară a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an pe 15 august. Este una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox și este considerată cea mai importantă dintre sărbătorile dedicate Maicii Domnului.

Potrivit Sfintei Tradiții, Adormirea Maicii Domnului marchează trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la viața cerească. Sărbătoarea nu este privită doar ca un moment legat de moartea Maicii Domnului, ci ca trecerea sa la viața veșnică.

Adormirea Maicii Domnului este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre perioadele de post importante din calendarul ortodox. Postul este ținut înaintea sărbătorii și reprezintă o perioadă de pregătire pentru credincioși.

Pe 15 august, credincioșii participă la slujbele dedicate praznicului și respectă tradițiile asociate acestei zile. Sărbătoarea este urmată, în calendarul ortodox, de o perioadă dedicată cinstirii Maicii Domnului și este legată de mai multe obiceiuri și tradiții păstrate în diferite regiuni ale țării.

Sfânta Maria Mică – când se sărbătorește și ce semnifică

Sfânta Maria Mică este denumirea populară a sărbătorii Nașterea Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an pe 8 septembrie. Este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, care începe la 1 septembrie, și una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului.

Ziua de 8 septembrie marchează, potrivit tradiției creștine, nașterea Fecioarei Maria, mama lui Iisus Hristos. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, ceea ce arată importanța sa pentru credincioși.

Nașterea Maicii Domnului este prima dintre cele patru mari sărbători dedicate Fecioarei Maria în calendarul ortodox. Celelalte sunt Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătorită pe 21 noiembrie, Buna Vestire, pe 25 martie, și Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august.

Sfânta Maria Mică este asociată cu începutul noului an bisericesc și cu cinstirea Maicii Domnului.

Sfânta Maria Mare vs. Sfânta Maria Mică. Care este diferența dintre cele două sărbători

Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică sunt două sărbători dedicate Maicii Domnului, însă marchează momente diferite în calendarul creștin. Sfânta Maria Mare este sărbătorită pe 15 august și marchează Adormirea Maicii Domnului, în timp ce Sfânta Maria Mică este celebrată pe 8 septembrie și amintește de Nașterea Fecioarei Maria.

Sfânta Maria Mare este denumirea populară a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și este considerată cea mai importantă sărbătoare închinată Fecioarei Maria. În tradiția Bisericii, „adormirea” se referă la trecerea Maicii Domnului din viața pământească la viața veșnică.

Relatarea despre Adormirea Maicii Domnului nu apare în Sfânta Scriptură, ci este păstrată în Sfânta Tradiție și în textele liturgice. Potrivit acestei tradiții, Maica Domnului a fost înștiințată că se apropie momentul trecerii sale din această lume, iar Apostolii s-au adunat în mod minunat la Ierusalim pentru a-i fi alături.

Sărbătoarea are un caracter de speranță și nu este privită doar ca un moment de doliu. În învățătura creștină, trecerea Maicii Domnului la viața veșnică este asociată cu biruința vieții asupra morții.

Adormirea Maicii Domnului este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Sfintei Marii. Acesta este ținut înaintea sărbătorii de pe 15 august și reprezintă o perioadă de pregătire pentru credincioși.

Sfânta Maria Mică este denumirea populară a sărbătorii Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie. Aceasta este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, care începe la 1 septembrie.

Sărbătoarea amintește de nașterea Fecioarei Maria. Potrivit tradiției creștine, Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, au ajuns la o vârstă înaintată fără să aibă copii. După rugăciuni, li s-a vestit că vor avea o fiică, iar aceasta va avea un rol important în istoria mântuirii.

Cele două sărbători au la bază momente diferite: 15 august este legat de încheierea vieții pământești a Maicii Domnului și mutarea sa la cele veșnice, iar 8 septembrie marchează nașterea sa.

Spre deosebire de sărbătoarea din 15 august, Nașterea Maicii Domnului nu este precedată de o perioadă de post dedicată acestei sărbători. Credincioșii respectă însă rânduiala obișnuită a zilei și indicațiile din calendarul bisericesc.

În plus, 15 august este sărbătoare legală în România, în timp ce ziua de 8 septembrie nu considerată liber legal.

Denumirile „Sfânta Maria Mare” și „Sfânta Maria Mică” sunt folosite în special în tradiția populară pentru a face diferența între cele două sărbători. Ele nu indică niveluri diferite de importanță sau de cinstire a Maicii Domnului.

Când se spune „La mulți ani” de Sfânta Maria

Persoanele care poartă numele Maria sau prenume derivate pot primi urări de „La mulți ani” atât pe 15 august, cât și pe 8 septembrie.

În România, numeroase persoane își sărbătoresc onomastica pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, în timp ce altele aleg data de 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică.

Nu există o regulă generală potrivit căreia urările ar fi nepotrivite pe 15 august. Asocierea acestei zile cu moartea Maicii Domnului poate crea confuzie, însă sensul religios al Adormirii este cel al trecerii la viața veșnică.

Așadar, poți spune „la mulți ani” celor care își serbează onomastica de Sf. Maria indiferent că este pe 15 august sau pe 8 septembrie.

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