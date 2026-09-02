Mircea Badea a pus tunurile pe Dorian Popa! „Aia cu merdenelele tot muncă în folosul comunității e?”

Mircea Badea și Dorian Popa
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Mircea Badea a pus tunurile pe Dorian Popa și nu s-a zgârcit deloc la ironii! Prezentatorul a readus în discuție situația juridică a artistului și pedeapsa primită după ce a fost condamnat pentru conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe interzise, iar de aici până la sarcasm nu a mai fost decât un pas.

Badea a ironizat inclusiv obligația de a presta muncă în folosul comunității și a scos la înaintare episodul în care Dorian Popa s-a filmat la Merdenele.

Mircea Badea a pus tunurile pe Dorian Popa!

Dorian Popa s-a trezit din nou în centrul atenției, însă de această dată nu pentru o piesă, o apariție în online sau vreun proiect personal, ci după ce Mircea Badea a făcut o serie de remarci acide la adresa situației sale juridice. Prezentatorul a amintit că Dorian Popa a primit o pedeapsă cu suspendare și că, pe lângă perioada de supraveghere, acesta trebuie să presteze muncă în folosul comunității.

„Hai să facem o… paralelă corectă, juridică. Dorian Popa și el a fost condamnat, cred că parcă la un an… tot parcă un an. La un an de închisoare că a condus sub substanțe interzise, ok? Și tot doi ani de supraveghere și prestează muncă în folosul comunității”, a spus prezentatorul.

Dorian Popa și Mircea Badea

Dorian Popa și Mircea Badea

L-a taxat că s-a filmat cu merdeneaua

Dorian Popa a ajuns ținta unei ironii legate de modul în care își îndeplinește obligațiile. Badea a făcut referire la momentul în care artistul s-a filmat la Merdenele și s-a întrebat, în stilul său caracteristic, dacă respectiva activitate a avut vreo legătură cu munca în folosul comunității.

„Auzi, aia cu merdenelele, când se duce el să se filmeze la merdenele… tot muncă în folosul comunității s-a pus? Eu cred că da. Opt luni a luat, nu un an. Deci Dorian Popa a luat 8 luni cu suspendare”, a mai spus Mircea Badea.

Prezentatorul a revenit apoi asupra pedepsei și a subliniat că Dorian Popa a primit, potrivit afirmațiilor sale, opt luni cu suspendare, ceea ce înseamnă că nu execută pedeapsa în penitenciar, dar are de respectat condițiile stabilite în perioada de supraveghere.

„Dar sistemul tot ăla e: adică muncă în folosul comunității și supraveghere. Dacă ești cuminte și muncești în folosul comunității un număr ăla de ore, nu intri la pușcărie”, a spus realizatorul.

Ironia lui Badea nu s-a oprit însă aici, pentru că prezentatorul a continuat să descrie în registrul său sarcastic ce presupune perioada de supraveghere.

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