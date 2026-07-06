Ce a descoperit Dorian Popa în timp ce făcea muncă în folosul comunității, în Domnești: „Doamne, dar ce au făcut aici”

Dorian Popa (37 de ani) a avut parte de o surpriză total neașteptată în timp ce făcea munca în folosul comunității. Artistul, care a ieșit pe străzile din Domnești pentru a strânge gunoaiele, a făcut o descoperire neașteptată. El a spus că n-a mai văzut așa ceva în viața lui.

Primele ore de muncă nu au fost deloc ușoare. Artistul a spus că a umplut rapid jumătate de sac, dar că adevărata provocare a început atunci când a ajuns într-o zonă în care oamenii ar fi aruncat gunoaie la întâmplare. Dorian a spus că cei care locuiesc în Domnești au transformat un canal într-o groapă de gunoi.

Ce a descoperit Dorian Popa în timp ce făcea muncă în folosul comunității

Dorian Popa a mărturisit că cea mai dificilă parte a muncii este strângerea chiștoacelor de țigară, despre care spune că sunt peste tot. Chiar și așa, artistul susține că tratează această obligație cu maximă seriozitate și că încearcă să adune fiecare deșeu pe care îl întâlnește în cale.

„Sunt pe principală, în Domnești. Am început munca, am strâns o jumătate de sac, dar este o luptă crâncenă. De ce? Dacă ar fi doar mizeriuțele astea, pe care le strângi imediat, nu ar fi o problemă. Dar uite ce e cu oamenii. Doamne, dar ce au făcut aici! Deci aici ai o rămășiță de canal și au transformat-o în coș de gunoi. Incredibil. Ca să nu vă mai zic ce am găsit ieri pe stradă…

Ca să nu mai zic că lupta imposibil de dus este cu țigările, dar n-am ce să fac aici. Oricât m-aș duce, mă duc spre gunoi. Indiferent cât de dobitoc ziceți voi că sunt, eu iau treaba asta în serios, indiferent că mă vede cineva sau nu mă vede. Cred că ar trebui să chem întăriri și să bag o lopată, să nu fac vreo prostie”, a spus Dorian.

De la sala de fitness, direct la strâns de gunoaie

După ce instanța a dispus efectuarea muncii în folosul comunității în dosarul în care a fost condamnat pentru conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe interzise, Dorian Popa a început oficial activitățile pe care trebuie să le desfășoare în Domnești. Artistul trebuie să participe la acțiuni de igienizare, care includ strângerea de gunoaie din parcuri, din locurile de joacă și din apropierea cursurilor de apă.

Cu doar câteva zile înainte de prima zi de muncă, Dorian Popa le-a spus urmăritorilor că a trecut pe la Serviciul de Probațiune și că urmează să înceapă activitatea.

„Vizita numărul 2 la probațiune s-a încheiat și oficial voi începe munca în folosul comunității, fraților! Ce credeți? Strâns de frunze, strâns de gunoaie din parcuri, din locurile de joacă pentru copii, de pe albia râurilor din Domnești. Începem procesul «curățenia generală din Domnești»”, a transmis Dorian Popa.

Primele imagini publicate de artist au stârnit numeroase reacții în mediul online. Dacă unii l-au felicitat pentru faptul că își îndeplinește obligațiile fără să se ascundă, alții au fost surprinși de cantitatea de deșeuri pe care Dorian spune că a găsit-o încă din prima zi de muncă în folosul comunității.

VEZI ȘI: Dorian Popa începe munca în folosul comunității! Primele declarații: ”Strâns de frunze, de gunoaie din parcuri”

Partenera lui Dorian Popa a făcut senzație cu ultima apariție. Ținuta sexy nu a trecut neobservată