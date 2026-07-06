Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu ei: „Culiță ne-a tras pe toți după el”

Ileana Sterp nu mai ascunde nimic când vine vorba despre banii pe care îi câștigă din mediul online. Influencerița a povestit despre cea mai profitabilă perioadă din cariera sa și a dezvăluit suma impresionantă pe care a încasat-o într-un singur an. Mai mult, sora lui Culiță Sterp a explicat că succesul de care se bucură astăzi nu a venit peste noapte și că totul a început datorită fratelui ei.

Cu aproape 450.000 de urmăritori pe Instagram și numeroase colaborări cu branduri, Ileana Sterp a reușit să transforme rețelele sociale într-o afacere extrem de profitabilă. Pe lângă activitatea din online, aceasta obține venituri și din alte investiții, inclusiv din pensiunea pe care o deține.

Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer

Influencerița a dezvăluit că anul cu cele mai mari încasări i-a adus aproximativ 200.000 de euro. Totodată, sora lui Culiță Sterp a explicat că primele sale experiențe în social media au fost influențate direct de popularitatea fratelui său.

„Fratele meu, Culiță, a început să posteze în online și a devenit cunoscut, iar ne-a tras pe toți după el, fără să vrem. Veneau urmăritorii pe paginile noastre și noi nu știam ce se întâmplă, nu știam cu ce se mănâncă treaba asta. Ulterior, o prietenă foarte bună mi-a explicat ce înseamnă social media și, datorită ei, am început să fac din asta un job”, a spus Ileana Sterp, în cadrul unui interviu.

Bruneta a explicat că nu este adepta cheltuielilor impulsive și că preferă să reinvestească mare parte din veniturile obținute. Influencerița și-a îndreptat atenția către afaceri și investiții care să îi aducă stabilitate pe termen lung, iar pensiunea pe care o deține este unul dintre proiectele în care a ales să investească.

Rezultatele se văd și în cifre. Firma deținută de Ileana Sterp, Manda Media SRL, a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Dacă în 2023 cifra de afaceri era de aproximativ 458.000 de lei, în 2025 aceasta a depășit 1,23 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 243.000 de euro.

A anunțat că divorțează

La finalul anului trecut, compania avea disponibilități de peste 600.000 de lei în conturi și capitaluri proprii de aproape 1,3 milioane de lei, semn că afacerea este într-o continuă dezvoltare.

Mărturisirile despre bani și succes profesional apar într-o perioadă complicată pentru Ileana Sterp. Recent, influencerița a confirmat că ea și Daniel Aloman au divorțat, după luni întregi în care zvonurile privind despărțirea au circulat intens în mediul online.

Deși în plan personal traversează un moment dificil, în afaceri lucrurile par să meargă mai bine ca niciodată. În timp ce firma Ilenei Sterp continuă să crească de la un an la altul, afacerea fostului ei soț încearcă încă să depășească problemele financiare și datoriile acumulate.

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