Acasă » Știri » Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu ei: „Culiță ne-a tras pe toți după el”

Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu ei: „Culiță ne-a tras pe toți după el”

De: Emanuela Cristescu 06/07/2026 | 14:43
Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu ei: „Culiță ne-a tras pe toți după el”
Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu banii obținuți: „Culiță ne-a tras pe toți după el”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ileana Sterp nu mai ascunde nimic când vine vorba despre banii pe care îi câștigă din mediul online. Influencerița a povestit despre cea mai profitabilă perioadă din cariera sa și a dezvăluit suma impresionantă pe care a încasat-o într-un singur an. Mai mult, sora lui Culiță Sterp a explicat că succesul de care se bucură astăzi nu a venit peste noapte și că totul a început datorită fratelui ei.

Cu aproape 450.000 de urmăritori pe Instagram și numeroase colaborări cu branduri, Ileana Sterp a reușit să transforme rețelele sociale într-o afacere extrem de profitabilă. Pe lângă activitatea din online, aceasta obține venituri și din alte investiții, inclusiv din pensiunea pe care o deține.

Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer

Influencerița a dezvăluit că anul cu cele mai mari încasări i-a adus aproximativ 200.000 de euro. Totodată, sora lui Culiță Sterp a explicat că primele sale experiențe în social media au fost influențate direct de popularitatea fratelui său.

„Fratele meu, Culiță, a început să posteze în online și a devenit cunoscut, iar ne-a tras pe toți după el, fără să vrem. Veneau urmăritorii pe paginile noastre și noi nu știam ce se întâmplă, nu știam cu ce se mănâncă treaba asta. Ulterior, o prietenă foarte bună mi-a explicat ce înseamnă social media și, datorită ei, am început să fac din asta un job”, a spus Ileana Sterp, în cadrul unui interviu.

Bruneta a explicat că nu este adepta cheltuielilor impulsive și că preferă să reinvestească mare parte din veniturile obținute. Influencerița și-a îndreptat atenția către afaceri și investiții care să îi aducă stabilitate pe termen lung, iar pensiunea pe care o deține este unul dintre proiectele în care a ales să investească.

Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu banii obținuți: „Culiță ne-a tras pe toți după el”
Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu banii obținuți: „Culiță ne-a tras pe toți după el”

Rezultatele se văd și în cifre. Firma deținută de Ileana Sterp, Manda Media SRL, a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Dacă în 2023 cifra de afaceri era de aproximativ 458.000 de lei, în 2025 aceasta a depășit 1,23 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 243.000 de euro.

A anunțat că divorțează

La finalul anului trecut, compania avea disponibilități de peste 600.000 de lei în conturi și capitaluri proprii de aproape 1,3 milioane de lei, semn că afacerea este într-o continuă dezvoltare.

Mărturisirile despre bani și succes profesional apar într-o perioadă complicată pentru Ileana Sterp. Recent, influencerița a confirmat că ea și Daniel Aloman au divorțat, după luni întregi în care zvonurile privind despărțirea au circulat intens în mediul online.

Deși în plan personal traversează un moment dificil, în afaceri lucrurile par să meargă mai bine ca niciodată. În timp ce firma Ilenei Sterp continuă să crească de la un an la altul, afacerea fostului ei soț încearcă încă să depășească problemele financiare și datoriile acumulate.

VEZI ȘI: Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
Motivul pentru care mama Geta nu l-a plăcut pe Daniel Aloman. Ce detalii au ieșit la iveală din căsnicia Ileanei Sterp cu soțul ei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă sau tensiune arterială crescută”
Știri
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă sau…
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
Știri
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
Un bărbat cu dizabilități, afectat de caniculă, dă în judecată Austria la CEDO. Motivul
Mediafax
Un bărbat cu dizabilități, afectat de caniculă, dă în judecată Austria la CEDO....
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
Digi24
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
Click.ro
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Ce AMENDĂ vei plăti dacă ești prins cu 91 km/h în localitate? Suma a crescut cu 300 de lei
Promotor.ro
Ce AMENDĂ vei plăti dacă ești prins cu 91 km/h în localitate? Suma a crescut...
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă ...
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă sau tensiune arterială crescută”
Cabral, prima reacție după ce și-a petrecut noaptea la hotel cu noua iubită. Proaspătul burlac a ...
Cabral, prima reacție după ce și-a petrecut noaptea la hotel cu noua iubită. Proaspătul burlac a încheiat „castingul” din LOFT cu șatena misterioasă
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene
Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene
Cum ar fi căzut de la etajul doi fetița din Oradea. Filmul tragediei: micuța plângea, părinții ...
Cum ar fi căzut de la etajul doi fetița din Oradea. Filmul tragediei: micuța plângea, părinții dormeau și vecinii fac acuzații serioase
Singurul loc din România unde sunt 17 grade Celsius în „luna lui cuptor”. Canicula rar ajunge aici!
Singurul loc din România unde sunt 17 grade Celsius în „luna lui cuptor”. Canicula rar ajunge aici!
Vezi toate știrile