Acasă » Știri » Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene

Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene

De: Emanuela Cristescu 06/07/2026 | 15:09
Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vești importante pentru românii care și-au făcut bagajele pentru Sicilia! Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după ce vulcanul Etna și-a intensificat activitatea, iar norii de cenușă au dat peste cap traficul aerian din zonă. Restricțiile impuse pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa pot afecta planurile de vacanță ale multor turiști, motiv pentru care autoritățile îi îndeamnă pe călători să fie extrem de atenți.

Avertisment pentru românii care călătoresc în Sicilia

Activitatea vulcanului Etna s-a intensificat brusc, iar coloana de cenușă s-a ridicat la peste 1,5 kilometri în atmosferă. Din acest motiv, autoritățile italiene au impus restricții temporare pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa.

În această perioadă sunt permise doar decolările aeronavelor care se află deja pe aeroport, în timp ce restul curselor pot suferi întârzieri, modificări sau chiar anulări, în funcție de evoluția situației. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii care se află deja în Sicilia, tranzitează regiunea sau urmează să ajungă acolo să verifice permanent informațiile transmise de companiile aeriene și de administrația aeroportului.

Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene
Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene

Pe lângă verificarea stării zborurilor înainte de deplasare, autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de căderile de cenușă vulcanică și respectarea indicațiilor transmise de instituțiile locale. Românii care doresc informații actualizate pot consulta platformele oficiale ale Departamentului Protecției Civile din Italia și ale Aeroportului Catania, unde sunt publicate în permanență modificările privind traficul aerian.

Ce pot face românii

În cazul în care apar probleme pe durata călătoriei, cetățenii români pot solicita sprijin din partea Consulatului României la Catania, la numerele de telefon +39095537909 și +39095536139.

Pentru situațiile de urgență este disponibil și numărul +393209653137, destinat exclusiv cazurilor speciale care necesită intervenție consulară rapidă.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care pleacă peste hotare să urmărească informațiile oficiale și să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot primi alerte și recomandări utile înainte și în timpul deplasărilor în străinătate.

VEZI ȘI: Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Croaţia! Anunțul făcut de MAE

Țările care oferă bani străinilor pentru a se muta acolo. Unele acordă zeci de mii de euro noilor rezidenți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă sau tensiune arterială crescută”
Știri
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă sau…
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
Știri
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
Un bărbat cu dizabilități, afectat de caniculă, dă în judecată Austria la CEDO. Motivul
Mediafax
Un bărbat cu dizabilități, afectat de caniculă, dă în judecată Austria la CEDO....
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
Digi24
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
Click.ro
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Ce AMENDĂ vei plăti dacă ești prins cu 91 km/h în localitate? Suma a crescut cu 300 de lei
Promotor.ro
Ce AMENDĂ vei plăti dacă ești prins cu 91 km/h în localitate? Suma a crescut...
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă ...
Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în luna iulie 2026: „Probleme legate de tiroidă sau tensiune arterială crescută”
Cabral, prima reacție după ce și-a petrecut noaptea la hotel cu noua iubită. Proaspătul burlac a ...
Cabral, prima reacție după ce și-a petrecut noaptea la hotel cu noua iubită. Proaspătul burlac a încheiat „castingul” din LOFT cu șatena misterioasă
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă
Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu ei: „Culiță ne-a tras pe toți ...
Câți bani a câștigat Ileana Sterp ca influencer și ce va face cu ei: „Culiță ne-a tras pe toți după el”
Cum ar fi căzut de la etajul doi fetița din Oradea. Filmul tragediei: micuța plângea, părinții ...
Cum ar fi căzut de la etajul doi fetița din Oradea. Filmul tragediei: micuța plângea, părinții dormeau și vecinii fac acuzații serioase
Singurul loc din România unde sunt 17 grade Celsius în „luna lui cuptor”. Canicula rar ajunge aici!
Singurul loc din România unde sunt 17 grade Celsius în „luna lui cuptor”. Canicula rar ajunge aici!
Vezi toate știrile