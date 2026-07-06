Avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. MAE anunță că se anulează curse aeriene

Vești importante pentru românii care și-au făcut bagajele pentru Sicilia! Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după ce vulcanul Etna și-a intensificat activitatea, iar norii de cenușă au dat peste cap traficul aerian din zonă. Restricțiile impuse pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa pot afecta planurile de vacanță ale multor turiști, motiv pentru care autoritățile îi îndeamnă pe călători să fie extrem de atenți.

Avertisment pentru românii care călătoresc în Sicilia

Activitatea vulcanului Etna s-a intensificat brusc, iar coloana de cenușă s-a ridicat la peste 1,5 kilometri în atmosferă. Din acest motiv, autoritățile italiene au impus restricții temporare pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa.

În această perioadă sunt permise doar decolările aeronavelor care se află deja pe aeroport, în timp ce restul curselor pot suferi întârzieri, modificări sau chiar anulări, în funcție de evoluția situației. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii care se află deja în Sicilia, tranzitează regiunea sau urmează să ajungă acolo să verifice permanent informațiile transmise de companiile aeriene și de administrația aeroportului.

Pe lângă verificarea stării zborurilor înainte de deplasare, autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de căderile de cenușă vulcanică și respectarea indicațiilor transmise de instituțiile locale. Românii care doresc informații actualizate pot consulta platformele oficiale ale Departamentului Protecției Civile din Italia și ale Aeroportului Catania, unde sunt publicate în permanență modificările privind traficul aerian.

Ce pot face românii

În cazul în care apar probleme pe durata călătoriei, cetățenii români pot solicita sprijin din partea Consulatului României la Catania, la numerele de telefon +39095537909 și +39095536139.

Pentru situațiile de urgență este disponibil și numărul +393209653137, destinat exclusiv cazurilor speciale care necesită intervenție consulară rapidă.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care pleacă peste hotare să urmărească informațiile oficiale și să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot primi alerte și recomandări utile înainte și în timpul deplasărilor în străinătate.

VEZI ȘI: Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Croaţia! Anunțul făcut de MAE

Țările care oferă bani străinilor pentru a se muta acolo. Unele acordă zeci de mii de euro noilor rezidenți