BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă

Este luni, iar începutul de săptămână merge cel mai bine cu o porție zdravănă de râs! CANCAN ți-a pregătit un banc savuros, numai bun să-ți alunge monotonia și să-ți aducă zâmbetul pe buze, fie că ești la birou, acasă sau în pauza de cafea. Citește-l până la capăt, pentru că finalul este de-a dreptul neașteptat!

Un tânăr parlamentar către o distinsă colegă:

-Servus tu, ce mai faci?

-Ascultă tinere! Cum îți permiți să vorbești astfel cu mine?

-Așa vorbesc eu cu cele care au dormit cu mine.

-Dar nu ți-e rușine? Când am dormit eu cu tine?

-În fiecare zi, în ședințele Parlamentului!

Un alt banc memorabil

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

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