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BANC | Ora 22.00, ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?”

De: David Ioan 30/06/2026 | 16:41
BANC | Ora 22.00, ea: Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?
BANC | Ora 22.00, ea: "Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?"
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă te va înveseli. Ia-ţi porţia zilnică de râs alături de noi.

Ora 22:00.

Ea: – Iubitulе, cine e mai important pentru tine, eu sau fotbalul?

Ora 23:45.

El: – Tu, iubita mea!

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