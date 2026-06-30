BANC | Ora 22.00, ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă te va înveseli. Ia-ţi porţia zilnică de râs alături de noi.

Ora 22:00.

Ea: – Iubitulе, cine e mai important pentru tine, eu sau fotbalul?

Ora 23:45.

El: – Tu, iubita mea!

Alte bancuri amuzante

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:

– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…

– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță

Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.

– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.

– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

Alo! Poliţia?

– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!

– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.

– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.

– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

„Bunicule, tu ai prins războiul?”

– Bunicule, tu ai prins și războiul?

– Da, Bulă.

– Și cum a fost?

– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!

Cum se ard caloriile

– Alo, ce faci?

– Ard calorii.

– Adică faci gimnastică?

– Nu, îmi prăjesc niște carne.

Dieta de slăbire a lui Bulă

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?

– Păi nu le mănânc, le sap!

Exercițiul fizic

– Doctorul mi-a recomandat un exercițiu fizic foarte eficient pentru slăbit.

– Care anume?

– Să îmi întorc capul de la stânga la dreapta de fiecare dată când mi se oferă o prăjitură.

Cum merge dieta de slăbire?

– Cum merge dieta de slăbire?

– Rău, în dimineața asta la micul dejun am mâncat 3 ouă.

– Fierte?

– Nu, Kinder.

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