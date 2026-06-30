BANC | Ora 22.00, ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă te va înveseli. Ia-ţi porţia zilnică de râs alături de noi.
Ora 22:00.
Ea: – Iubitulе, cine e mai important pentru tine, eu sau fotbalul?
Ora 23:45.
El: – Tu, iubita mea!
După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!
Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!
– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!
– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…
Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.
– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!
– Alo, ce faci?
– Ard calorii.
– Adică faci gimnastică?
– Nu, îmi prăjesc niște carne.
– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?
– Păi nu le mănânc, le sap!
– Doctorul mi-a recomandat un exercițiu fizic foarte eficient pentru slăbit.
– Care anume?
– Să îmi întorc capul de la stânga la dreapta de fiecare dată când mi se oferă o prăjitură.
– Cum merge dieta de slăbire?
– Rău, în dimineața asta la micul dejun am mâncat 3 ouă.
– Fierte?
– Nu, Kinder.
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