BANC | Bulă, Bubulina și poșeta de 1.000 euro

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul începutului de săptămână. Bubulina se trezește speriată din somn și îi spune lui Bulă visul pe care l-a avut. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?
– Bulă, Bulă!
– Da, Bubulino! Ce s-a întâmplat?
– Am visat că mi-ai cumpărat o poșetă de 1.000 de euro.
– Culcă-te la loc, Bubulino, poate găsești una mai ieftină.
Bulă are probleme de sănătate
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.
Bulă și Ștrulă la ora de istorie:
– Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”? – Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!
BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare