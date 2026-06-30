BANC | Bulă, Bubulina și poșeta de 1.000 euro

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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul începutului de săptămână. Bubulina se trezește speriată din somn și îi spune lui Bulă visul pe care l-a avut. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

– Bulă, Bulă!

– Da, Bubulino! Ce s-a întâmplat?

– Am visat că mi-ai cumpărat o poșetă de 1.000 de euro.

– Culcă-te la loc, Bubulino, poate găsești una mai ieftină.

Alte bancuri cu Bulă

Bulă are probleme de sănătate

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

„Ce meserie au părinții voștri?”

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

Bulă și Ștrulă la ora de istorie

Bulă și Ștrulă la ora de istorie:

– Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”? – Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare

BANC | „Domnule Bulă, ce te împiedică să fii tu însuți?”