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BANC | Bulă, Bubulina și poșeta de 1.000 euro

De: Irina Vlad 30/06/2026 | 07:13
BANC | Bulă, Bubulina și poșeta de 1.000 euro
BANC | Bulă, Bubulina și poșeta de 1.000 euro
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul începutului de săptămână. Bubulina se trezește speriată din somn și îi spune lui Bulă visul pe care l-a avut. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

 

– Bulă, Bulă!

– Da, Bubulino! Ce s-a întâmplat?

– Am visat că mi-ai cumpărat o poșetă de 1.000 de euro.

– Culcă-te la loc, Bubulino, poate găsești una mai ieftină.

BANC | Bulă, Bubulina și poșeta de 1.000 euro

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Bulă are probleme de sănătate

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

„Ce meserie au părinții voștri?”

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

Bulă și Ștrulă la ora de istorie

Bulă și Ștrulă la ora de istorie:

– Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”? – Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare

BANC | „Domnule Bulă, ce te împiedică să fii tu însuți?”

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