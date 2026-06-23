BANC | „Domnule Bulă, ce te împiedică să fii tu însuți?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc efervescent, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Personajul principal este nimeni altul decât Bulă, care într-un moment de sinceritate absolută îi mărturiseşte psihologului ce îl împiedică să fie el însuşi. Răspunsul te va face să râzi în hohote!

– Domnule Bulă, ce te împiedică să fii tu însuți?

– Doar 3 chestii, domnule psiholog.

– Care?

– Codul Penal, drepturile omului și Sfânta Scriptură.

Alte bancuri amuzante

Prietenia între femei vs prietenia între bărbați

O femeie nu a ajuns acasă, într-o noapte. În dimineaţa următoare i-a spus soţului că a dormit la o prietenă. Ca să verifice, el a sunat la cele mai bune zece prietene ale nevestei. Niciuna nu ştia nimic despre cele întâmplate.

Un bărbat nu a ajuns acasă, într-o noapte. În dimineaţa următoare i-a spus soţiei că a dormit la un prieten. Pentru a verifica, ea a sunat le cei mai buni zece prieteni ai soțului. Opt au confirmat că a dormit la ei, doi susțineau că e încă acolo.

O văduvă completează fomulare

La rubrica: când a murit soţul, femeia scrie: de opt ani.

La rubrica: naşterea copiilor, femeia scrie: unul de doi ani.

Funcţionarul: păi dacă a murit de opt ani, cum aveţi copilul de doi?

Văduvă: el a murit, eu nu!

Soţia trimite un SMS soţului

Soţia trimite un SMS soţului: „Toate ferestrele sunt îngheţate, nu se mai deschide niciuna”.

Soţul: „Toarnă multă apă caldă şi bate uşor cu un ciocan pe rame”.

Soţia revine: „Acum calculatorul a murit de tot”.

„Unde ai văzut tu degetar scump?”

Sper că darul pe care mă pregătesc să ţi-l fac va sta bine pe degeţelul tău.

-Mulţumesc, dragule! Numai să nu fie prea scump.

– Nici o grijă! Unde ai văzut tu degetar scump.

La club

Eram într-un club de fițe…

Deodată se aude la microfon:

– Au fost găsite niște chei de Logan..

De rușine m-am dus acasă pe jos.

Bărbatul și soția

Din confesiunile unui bărbat:

De când plătesc eu manichiura nevestei, plângem amândoi când își rupe o unghie.

Ea de supărare… eu când mă gândesc cât m-a costat!

„Bubulino, am aflat că ai amant”

– Bubulino, am aflat că ai amant!

– Da, Bulă! Recunosc, asta este…

– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?

– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

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