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BANC | „Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești, așa cum făceai când eram tineri?”

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 07:11
BANC | Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești, așa cum făceai când eram tineri?
BANC | "Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești, așa cum făceai când eram tineri?"
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Este luni, iar cel mai bun mod de a întâmpina o nouă săptămână este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

— Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești, așa cum făceai când eram tineri?
— Ți-aș mușca-o, Bubulino, însă am dinții în baie!

BANC |
BANC | „Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești, așa cum făceai când eram tineri?”

Alte bancuri haioase

După o noapte de băut

După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei. Trezită din somn, femeia răspunde:
– Ce vreți, mă?
La care Bulă spune:
– Stimată doamnă, am venit să-l aducem acasă pe soțul dumneavoastră, dar nu știm care dintre noi este.

Dieta de slăbire a lui Bulă
– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?

– Păi nu le mănânc, le sap!

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său
Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă
După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță
Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

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