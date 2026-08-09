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BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 12:09
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești garantat. 

Trei bețivi stau în restaurantul gării…până pleacă trenul. Fug după tren și, în ultimul moment, doi dintre ei reușesc să urce.

Al treilea rămâne pe peron și începe să râdă. Cineva intervine:

-De ce râdeți, că următorul tren este abia mâine dimineață?

-Râd pentru că eu trebuia să iau trenul, ceilalți doi mă conduceau.

BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării

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Bulă, probleme cu memoria

– Domnule doctor…

– Da, domnule Bulă!

– Doctore, am probleme mari de tot cu memoria.

– Nu-i nimic, domnule Bulă. De când?

– De când ce?

Definiția amantei

– Mami, ce-i aia amantă?
– O femeie rea, care ne fură din bugetul familiei!
– Dar amant?
– Ăsta, dragă, e un nene de treabă, care-l ajută pe tac-tu!

În tren

Doi prieteni călătoreau cu trenul. Vine conductorul.

– Biletele la control, va rog!
– Mă Gheorghe, noi avem belet?
– No.
– N-avem belet, domn controlor.
– Bani de amenda aveți?
– Mă Gheorghe, bani de amenda avem?
– No.
– N-avem bani, domn controlor.
– Va bateți joc de mine? Bilet nu aveți, bani nu aveți. Atunci, ce aveți?
– Ce-avem, mă Gheorghe?
– Avem abonament.

Bulă și pepenii

Bulă avea o grădină de pepeni.
În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.
Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:
«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.
A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.
Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Iubito, cum vrei să comunicăm?”

BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare

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