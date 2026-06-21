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BANC | Cele 64 de poziții din Kamasutra

De: Anca Chihaie 21/06/2026 | 18:34
BANC | Cele 64 de poziții din Kamasutra
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Ea: -Conform Kamasutrei, cică sunt 64 de poziții.

EI: -Mda, şi cartea de bucate are 600 de retete, dar tu tot ciorbă şi fasole scăzută faci!

Alte bancuri haioase

Examenul de matematică

Profesorul intră în clasă și spune:
– Astăzi dăm un test surpriză!
Elevii oftează. După câteva minute, profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, câte ți-ar rămâne?
– 10.
– Cum adică 10?
– Păi nu-i dau nimic. Fratele meu trebuie să învețe că viața nu e ușoară.
Profesorul, încercând altă întrebare:
– Bine… Dacă un tren pleacă din București cu 80 km/h și altul din Cluj cu 100 km/h, unde se întâlnesc?
Bulă răspunde imediat:
– În ziar, la rubrica „Întârzieri CFR”.
Profesorul, deja exasperat:
– Bulă, ai învățat ceva anul acesta?
– Da.
– Ce?
– Că dumneavoastră puneți întrebări la care Google răspunde mai repede.

Pescarul norocos

Un pescar stătea pe malul lacului de ore întregi fără să prindă nimic. La un moment dat vine un bătrân și îl întreabă:
– Merge?
– Nu prea… Niciun pește.
Bătrânul îi spune:
– Uite un sfat: vorbește frumos cu peștii.
Pescarul ridică din umeri, dar încearcă:
– Dragi pești, vă rog frumos, ieșiți și voi puțin.
Nimic.
A doua zi revine bătrânul:
– Ei?
– Tot nimic.
– Atunci încearcă să-i mituiești.
Pescarul aruncă o felie de pâine și spune:
– Cine mușcă primul primește și desert!
Din apă apare un pește mare și zice:
– Frumos, dar data trecută ai promis viermi proaspeți și ai venit cu conservă. Noi între noi vorbim, să știi!
Pescarul rămâne cu gura căscată și întreabă:
– Deci chiar puteți vorbi?
Peștele răspunde:
– Sigur că da… doar că, de obicei, nu avem chef să discutăm cu oameni care pescuiesc fără noroc!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelept

BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

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