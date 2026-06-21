BANCUL ZILEI | Tradiție în Ardeal

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc efervescent, perfect pentru a-ţi pune zâmbetul pe buze. O tradiţie din popor spune că în Ardeal, după lăsarea serii, trebuie să saluţi pe oricine întâlneşti. Motivul te va face să râzi în hohote.

În satele din Ardeal, după ce se întunecă e musai să saluți pe toată lumea. Dacă nu ți se răspunde, înseamnă că-i ursul.

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Era Bula în război

Era Bula în război şi tot cerea o permisie fără a o primi. La un moment dat, ca să scape de el, capitanul îi zice:

-Dacă faci o faptă eroica poţi pleca acasă. Nu trec două ore şi Bulă vine cu un tanc inamic nou-nouţ. Primeşte permisia şi când se întoarce mai merge o dată că mai aduce un tanc. La un moment dat, comandantul nu mai vrea să-i dea permisie dacă nu-i spune cum face de aduce tancuri bune de la inamic.

-Păi, dom’ colonel, m-am dus cu tancul spre inamic şi l-am strigat „băi, nu vrei să mergi acasă?”; „Ba da”; „Atunci hai să facem schimb de tancuri”.

Bulă, în prima zi de armată

Bulă, în prima zi de armată. Un plutonier trece prin faţa rândului de soldaţi şi întreabă:

– Ce-ai fost în viaţa civilă?

Unul brutar, altul măcelar, altul electrician, fiecare după pregătire.

Ajunge ofiţerul la Bulă:

– Ce-ai fost în viaţa civilă?

– Am fost fericit, să trăiţi!

Căpitanul aduna batalionul, nervos, şi explică:

– Aseară, doi dobitoci mi-au spart geamul de la etajul 3 cu praştia, dar lasă că-i aflu eu. Deja am primele indicii. Unul era mai înalt şi unul mai scund, că e o gaura mai sus şi una mai jos.

„Bunicule, tu ai prins războiul?”

– Bunicule, tu ai prins și războiul?

– Da, Bulă.

– Și cum a fost?

– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!

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Bancul sfârșitului de săptămână | În ziua a șaptea