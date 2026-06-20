Bancul sfârșitului de săptămână | În ziua a șaptea

E weekend, iar distracția e obligatorie! După o săptămână plină, e momentul perfect să ne relaxăm și să ne încărcăm cu voie bună. Tocmai de aceea, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros, numai bun de împărțit cu prietenii și de stors câteva râsete pe final de săptămână.
În ziua a șaptea, Dumnezeu a ales să se odihnească. Cum stă El și se odihnește, pe la ora 14:00 aude o bormașină.
Un tip merge să dea examenul pentru permis.
Examinatorul îi spune:
— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?
Candidatul stă pe gânduri:
— Păi… reduc viteza.
— Nu e suficient. Ce faceți?
— Trag puțin dreapta.
— Nu aveți loc. Ce faceți?
— Frânez.
— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?
Tipul zâmbește:
— O chem pe sora mea.
— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!
— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!
– Aseară, doi dobitoci mi-au spart geamul de la etajul 3 cu praştia, dar lasă că-i aflu eu. Deja am primele indicii. Unul era mai înalt şi unul mai scund, că e o gaura mai sus şi una mai jos.
– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!
Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță
Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!
Bulă si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift
Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.
Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.
Ei acceptă și pornesc spre ea.
Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă, urcăm!
Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă!
Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:
– Acum poți să zici, Ștrulă!
– Am uitat cheile la recepție!
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