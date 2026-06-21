BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, care cu siguranţă iţi va aduce zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei. Trezită din somn, femeia răspunde:
– Ce vreți, mă?
La care Bulă spune:
– Stimată doamnă, am venit să-l aducem acasă pe soțul dumneavoastră, dar nu știm care dintre noi este.
Cum se ard caloriile
– Alo, ce faci?
– Ard calorii.
– Adică faci gimnastică?
– Nu, îmi prăjesc niște carne.
– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?
– Păi nu le mănânc, le sap!
– Doctorul mi-a recomandat un exercițiu fizic foarte eficient pentru slăbit.
– Care anume?
– Să îmi întorc capul de la stânga la dreapta de fiecare dată când mi se oferă o prăjitură.
– Cum merge dieta de slăbire?
– Rău, în dimineața asta la micul dejun am mâncat 3 ouă.
– Fierte?
– Nu, Kinder.
Pe la ora două noaptea, la familia Bulă sună telefonul:
– Alo, aici Lulă. Câinele vostru latră încontinuu, de mai bine de o oră.
În noaptea următoare, pe la ora trei, Bulă sună la familia Lulă:
– Alo, aici Bulă. V-am sunat să vă spun că noi navem câine!
– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!
– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…
Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.
După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!
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