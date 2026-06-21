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BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei

De: David Ioan 21/06/2026 | 08:19
BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei
BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, care cu siguranţă iţi va aduce zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei. Trezită din somn, femeia răspunde:
– Ce vreți, mă?
La care Bulă spune:
– Stimată doamnă, am venit să-l aducem acasă pe soțul dumneavoastră, dar nu știm care dintre noi este.

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Cum se ard caloriile

– Alo, ce faci?

– Ard calorii.

–  Adică faci gimnastică?

– Nu, îmi prăjesc niște carne.

Dieta de slăbire a lui Bulă

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?

– Păi nu le mănânc, le sap!

Exercițiul fizic

– Doctorul mi-a recomandat un exercițiu fizic foarte eficient pentru slăbit.

– Care anume?

– Să îmi întorc capul de la stânga la dreapta de fiecare dată când mi se oferă o prăjitură.

Cum merge dieta de slăbire?

– Cum merge dieta de slăbire?

– Rău, în dimineața asta la micul dejun am mâncat 3 ouă.

– Fierte?

– Nu, Kinder.

Pe la ora două noaptea, la familia Bulă sună telefonul:
– Alo, aici Lulă. Câinele vostru latră încontinuu, de mai bine de o oră.
În noaptea următoare, pe la ora trei, Bulă sună la familia Lulă:
– Alo, aici Bulă. V-am sunat să vă spun că noi navem câine!

Alo! Poliţia?

– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!
– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

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