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BANCUL ZILEI | Cu cine s-a însurat vecinul, de fapt

De: David Ioan 20/06/2026 | 13:56
BANCUL ZILEI | Cu cine s-a însurat vecinul, de fapt
BANCUL ZILEI | Cu cine s-a însurat vecinul, de fapt
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această după-amiază un banc savuros, perfect pentru a-ţi îmbunătăţi starea de spirit. Ia-ţi porţia de râs alături de noi.

– Salut vecine, te-ai însurat?

– Salut! Nu, vecine. De ce întrebi?

– Te-am auzit că ai zis „Iubire a venit pizza”

– Am zis așa ca să nu creadă băiatul ăla de la delivery că le mănânc eu singur pe toate patru.

Alte bancuri amuzante

Americanii, japonezii și românii își dotează fabricile cu un ceas inteligent, cu cuc.

America

Ora 8: Cucu-cucu, bine-ați venit la lucru!
Ora 12: Cucu-cucu, pauza de lucru!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!

Japonia

Ora 8: Cucu-cucu, deja sunteți la birou?
Ora 12: Cucu-cucu, continuați lucru!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!
Ora 20: Cucu-cucu, plecați vă rog de la lucru!

România

Ora 8: Cucu-cucu, a venit careva la lucru?
Ora 12: Cucu-cucu, a început cineva lucru?
Ora 16: Cucu-cucu, mai e cineva la lucru?

– Alo!? Compania de apă?
– Da!
– Auziți? Din robinet, curge apă?
– Da! Sigur! Dar cum altfel?
– Păi, la cum mă uit pe factură, ar trebui să fie minim Jack Daniel’s!

Doi avocați care se plimbau prin pădure au atras atenția unui urs fioros.
Ursul i-a observat și a început să se indrepte către ei.
Unul dintre avocați și-a deschis de indata servieta, a scos o pereche de adidași și a început să se incalțe.
Al doilea avocat l-a privit mirat și i-a spus:
– Esti nebun! N-ai cum să alergi mai repede decât ursul!
– A, dar știu asta! Urșii sunt mult mai rapizi decât oamenii. N-am nici o speranță că voi putea vreodată să întrec un urs.
– Ei, și dacă știi asta, atunci de ce îți mai schimbi pantofii?
– Păi după cum gândesc eu, spune primul avocat, nu trebuie să intrec ursul. Trebuie să te întrec doar pe tine.

Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.
Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.
Ei acceptă și pornesc spre ea.
Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă, urcăm!
Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă!
Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:
– Acum poți să zici, Ștrulă!
– Am uitat cheile la recepție!

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