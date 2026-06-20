BANC | Soția geloasă a lui Bulă

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excepţional, perfect pentru a-ţi începe weekend-ul cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, cum vezi o „bunăciune”, cum uiți că ești însurat!

– Dimpotrivă, Bubulino. Sincer să fiu, abia atunci îmi amintesc!

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„Iarăși te-ai îmbătat”

– Iarăși te-ai îmbătat! Ieri am fost cu adevărat fericită văzându-te treaz,

– Da, dar astăzi e rândul meu să fiu fericit!

Nevasta într-un moment de sinceritate

– Am să te fac cel mai fericit bărbat în foarte scurt timp.

– Da?! Când pleci?

Ce este fericirea?

– Fericirea este atunci când soția seamănă cu idealul, copiii seamănă cu tine, serviciul seamănă cu un hobby, soacra seamănă cu șeful tău, șeful tău nu seamănă cu un idiot, iar salariul nu seamănă a pomană.

„Bună frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup”

– Bună frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup pe Facebook, sincer am aruncat un ochi și am văzut că sunt majoritatea numai femei, dar tu ești cea mai frumoasă. Eu sunt singur, nu am obligații și chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem.

– Bună ziua domnule, grupul de Facebook l-am făcut ca să vedeți cum evoluează copiii și ca să socializeze părinții între ei. Eu sunt educatoarea fetiței dumneavoastră și vă rog să o salutați pe doamna Anca din partea mea.

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure să prindă un urs. După câteva ore îl vede, țintește, trage și… ratează.

Dintr-odată, ursul apare în spatele lui și îi spune:

— Ai tras după mine și ai ratat. Pentru asta trebuie să plătești.

Vânătorul scapă cumva și se întoarce a doua zi cu o armă mai mare. Îl vede iar pe urs, trage și… iar ratează.

Ursul apare din nou:

— Iar ai ratat. Știi regulile.

Vânătorul pleacă furios și revine a treia zi cu cea mai mare pușcă posibilă. Îl vede pe urs, țintește atent, trage și… tot ratează.

Ursul apare calm și spune:

— Ascultă, fii sincer cu mine…

— Ce?

— Tu ai venit la vânătoare sau avem alte interese unul față de altul?

Americanul și vacanța în România

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

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