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BANCUL ZILEI | Polițistul și șoferița fără permis de conducere

De: David Ioan 19/06/2026 | 15:34
BANCUL ZILEI | Polițistul și șoferița fără permis de conducere
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc senzaţional, perfect pentru a-ţi aduce zâmbetul pe buze la sfârşit de săptămână. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.

Polițistul: De ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?

Șoferița: Nu am ieșit bine în poză!

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Un bărbat punea nişte flori la mormântul mamei sale

Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mormânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând:
– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:
– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?
Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse:
– Primul soţ al nevestei mele…

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară.
Vine directorul acasă, nevasta îl ia în primire:
– Secretara asta a ta… are picioare frumoase?
– N-am băgat de seamă.
– Ochii, ce culoare au?
– N-am observat.
– Ce parfum foloseşte?
– N-am observat.
– Dar de-mbrăcat, cum se-mbracă?
– Foarte repede.

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis.
Examinatorul îi spune:
— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?
Candidatul stă pe gânduri:
— Păi… reduc viteza.
— Nu e suficient. Ce faceți?
— Trag puțin dreapta.
— Nu aveți loc. Ce faceți?
— Frânez.
— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?
Tipul zâmbește:
— O chem pe sora mea.
— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!
— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

Papagalul deștept

Un om intră într-un magazin de animale și vede un papagal la ofertă.
— De ce e atât de ieftin?
Vânzătorul răspunde:
— A stat înainte într-un bar și a învățat un limbaj mai… colorat.
Omul îl cumpără totuși și îl duce acasă.
Cum intră în sufragerie, papagalul spune:
— Ce casă urâtă!
Omul îl bagă puțin în frigider și îl scoate.
Papagalul tace.
După câteva minute vede soția:
— Ce femeie urâtă!
Înapoi în frigider.
Mai târziu vin fiicele:
— Ce fete urâte!
Iar în frigider.
Seara vin câțiva musafiri. Papagalul se uită la toți și tace. La final intră și preotul satului.
Papagalul îl privește atent și spune:
— Bună seara, părinte! Dumneavoastră iar ați scăpat?

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