BANC | „Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică?”

Un banc care te va face să râzi în hohote. Dacă simți că ai obosit de atâta treabă și ești în căutare de relaxare, glume și câteva minute bune de distracție, CANCAN.RO îți sare în ajutor cu o poantă absolut genială! O zi plină de activități merită întotdeauna întreruptă cu o pauză scurtă pentru o pastilă de râs copioasă.

De data aceasta, tragem cu urechea la discuția savuroasă dintre doi soți cu ștate vechi în căsnicie. O tentativă romantică a femeii de a-și aminti ziua în care s-au cunoscut este spulberată instantaneu de o replică acidă și extrem de sinceră a partenerului. Răspunsul te va face să râzi cu lacrimi.

– Scumpule, mai tii minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică? Tuna si fulgera fără oprire!

– Daaaa. Tin minte, dar eu, ca un netot, nu am înțeles avertizarea naturii!

Un banc care te va face să râzi în hohote

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:

– Domnule, unde-i leul?

– La leoaică, doamnă.

– Și cât sta la leoaica?

– Cam o oră, doamnă.

– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.

Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:

– Si cât stă tigrul la tigroaică?

– Două ore, doamnă.

– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.

În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:

– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!

– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Altă glumă memorabilă

Un tip merge să dea examenul pentru permis.

Examinatorul îi spune:

— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?

Candidatul stă pe gânduri:

— Păi… reduc viteza.

— Nu e suficient. Ce faceți?

— Trag puțin dreapta.

— Nu aveți loc. Ce faceți?

— Frânez.

— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?

Tipul zâmbește:

— O chem pe sora mea.

— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!

— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

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