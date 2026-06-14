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BANCUL ZILEI | Nutriționistul și scorțișoara

De: Irina Vlad 14/06/2026 | 08:55
BANCUL ZILEI | Nutriționistul și scorțișoara
BANCUL ZILEI | Nutriționistul și scorțișoara
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Este duminică, un motiv excelent pentru a începe ziua cu zâmbetul pe buze. CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

Nutriționistul: Mănâncă multă scorțișoară, vă ajută la slăbit!

Eu la brutărie: 10 gogoși cu scorțișoară, vă rog.

BANCUL ZILEI | Nutriționistul și scorțișoara

Alte bancuri amuzante

Cum se ard caloriile

– Alo, ce faci?

– Ard calorii.

–  Adică faci gimnastică?

– Nu, îmi prăjesc niște carne.

Dieta de slăbire a lui Bulă

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?

– Păi nu le mănânc, le sap!

Exercițiul fizic

– Doctorul mi-a recomandat un exercițiu fizic foarte eficient pentru slăbit.

– Care anume?

– Să îmi întorc capul de la stânga la dreapta de fiecare dată când mi se oferă o prăjitură.

Cum merge dieta de slăbire?

– Cum merge dieta de slăbire?

– Rău, în dimineața asta la micul dejun am mâncat 3 ouă.

– Fierte?

– Nu, Kinder.

BANC | „Spor la bucătărie, da-mi un mesaj când termini”

BANC | „Bună, iubitule! Azi-noapte am visat că eram însărcinată cu tine”

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