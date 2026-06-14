BANCUL ZILEI | Nutriționistul și scorțișoara

Este duminică, un motiv excelent pentru a începe ziua cu zâmbetul pe buze. CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!
Nutriționistul: Mănâncă multă scorțișoară, vă ajută la slăbit!
Eu la brutărie: 10 gogoși cu scorțișoară, vă rog.
Cum se ard caloriile
– Alo, ce faci?
– Ard calorii.
– Adică faci gimnastică?
– Nu, îmi prăjesc niște carne.
– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?
– Păi nu le mănânc, le sap!
– Doctorul mi-a recomandat un exercițiu fizic foarte eficient pentru slăbit.
– Care anume?
– Să îmi întorc capul de la stânga la dreapta de fiecare dată când mi se oferă o prăjitură.
– Cum merge dieta de slăbire?
– Rău, în dimineața asta la micul dejun am mâncat 3 ouă.
– Fierte?
– Nu, Kinder.
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