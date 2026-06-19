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Bancul de weekend | „Eu nu înțeleg de ce te-ai supărat așa”

De: Elisa Tîrgovățu 19/06/2026 | 20:30
Bancul de weekend | Eu nu înțeleg de ce te-ai supărat așa
Bancul de weekend | "Eu nu înțeleg de ce te-ai supărat așa"
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Weekendul își face deja simțită prezența, iar ritmul agitat al săptămânii începe să lase loc unei stări mai relaxate. Este momentul ideal pentru o pauză, pentru destindere și pentru câteva clipe de voie bună înainte de zilele libere. În acest context, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, perfect ales pentru a aduce zâmbete și pentru a completa atmosfera de weekend, așa cum trebuie să fie: lipsită de griji.

Bancul de astăzi are în prim-plan o conversație amuzantă dintr-un cuplu, în care iubita se dă de gol, iar iubitul o prinde pe picior greșit după ce aruncă o privire în agenda ei telefonică. Situația se transformă rapid într-un moment comic, cu replici savuroase și o întorsătură de situație care stârnește zâmbete.

-Eu nu înțeleg de ce te-ai supărat așa, doar ai văzut că am numai băieți în agendă…

-Dar tu chiar crezi că nu-mi dau seama că: Larisu, Ancu, Monicu și Iulietu..nu sunt băieți?

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Un bărbat punea nişte flori la mormântul mamei sale

Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mormânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând:
– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:
– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?
Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse:
– Primul soţ al nevestei mele…

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară.
Vine directorul acasă, nevasta îl ia în primire:
– Secretara asta a ta… are picioare frumoase?
– N-am băgat de seamă.
– Ochii, ce culoare au?
– N-am observat.
– Ce parfum foloseşte?
– N-am observat.
– Dar de-mbrăcat, cum se-mbracă?
– Foarte repede.

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis.
Examinatorul îi spune:
— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?
Candidatul stă pe gânduri:
— Păi… reduc viteza.
— Nu e suficient. Ce faceți?
— Trag puțin dreapta.
— Nu aveți loc. Ce faceți?
— Frânez.
— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?
Tipul zâmbește:
— O chem pe sora mea.
— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!
— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

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