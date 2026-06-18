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BANC | Bulă și nevasta fidelă

De: Alina Drăgan 18/06/2026 | 07:15
BANC | Bulă și nevasta fidelă
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Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina, care discută despre infidelitate. Deznodământul este hilar.

— Bubulino, toți colegii mei și-au prins soțiile că îi înșală… deci, teoretic vorbind, am o soție fidelă!

— Bulă, ai dreptate. Dar, practic vorbind, ai o soție neprinsă!

Câinele inteligent

Soțul și soția aveau un câine rău. Se hotărăsc să scape de el. Soțul ia câinele, se urcă în mașină, îl duce la câteva străzi distanță și-l lasă acolo. Se întoarce apoi acasă și peste 2 ore, hop și câinele la ușă.

A doua zi, se urcă soțul în mașină, ia câinele și-l duce în alt cartier. Câinele după 2 ore apare la ușă.

A treia zi, ia omul câinele, îl bagă în mașină, dă ture prin oraș, se învârte. Lasă câinele, se urcă în mașină și pleacă. Peste 2 ore, sună telefonul în casă. Răspunde nevasta:

– Auzi, nevastă, s-a întors cumva câinele acasă?

– Da, s-a întors, răspunde mirată nevasta.

– Dă-l la telefon, că m-am pierdut…

Alte bancuri amuzante

Undeva în Sicilia

– Banca dumneavoastră dă credite doare pe baza „cuvântului de onoare”?

– Da, desigur.

– Dar dacă eu nu am să pot restitui banii?

– O să vă fie rușine în fața Domnului, atunci când vă veți întâlni cu El.

– Eheheee… păi când va fi asta?…

– Pe data de 5, dacă pe 4 nu restituiți creditul.

 

Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:

– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!

Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul spune:

– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:

-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?

– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!

 

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