BANC | Bulă și nevasta fidelă

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina, care discută despre infidelitate. Deznodământul este hilar.
— Bubulino, toți colegii mei și-au prins soțiile că îi înșală… deci, teoretic vorbind, am o soție fidelă!
— Bulă, ai dreptate. Dar, practic vorbind, ai o soție neprinsă!
Soțul și soția aveau un câine rău. Se hotărăsc să scape de el. Soțul ia câinele, se urcă în mașină, îl duce la câteva străzi distanță și-l lasă acolo. Se întoarce apoi acasă și peste 2 ore, hop și câinele la ușă.
A doua zi, se urcă soțul în mașină, ia câinele și-l duce în alt cartier. Câinele după 2 ore apare la ușă.
A treia zi, ia omul câinele, îl bagă în mașină, dă ture prin oraș, se învârte. Lasă câinele, se urcă în mașină și pleacă. Peste 2 ore, sună telefonul în casă. Răspunde nevasta:
– Auzi, nevastă, s-a întors cumva câinele acasă?
– Da, s-a întors, răspunde mirată nevasta.
– Dă-l la telefon, că m-am pierdut…
Undeva în Sicilia
– Banca dumneavoastră dă credite doare pe baza „cuvântului de onoare”?
– Da, desigur.
– Dar dacă eu nu am să pot restitui banii?
– O să vă fie rușine în fața Domnului, atunci când vă veți întâlni cu El.
– Eheheee… păi când va fi asta?…
– Pe data de 5, dacă pe 4 nu restituiți creditul.
Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:
– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!
Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul spune:
– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:
-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?
– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!
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