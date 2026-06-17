BANCUL ZILEI | „Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Discuția dintre doi prieteni te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună!

– Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?

– Când m-a invitat la ea, la nuntă.

Alte bancuri amuzante

„Intru în casă și îmi văd femeia în pielea goală pe pat”

La tribunal. Soţul: Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat, geamul deschis, mă uit pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. Iau noptiera şi arunc după el.

Soţia: Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul. Văd cum intră soţul meu furios şi fără să zică ceva aruncă cu noptiera prin geam.

Victima: Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. Întorc capul şi văd cum zboară o noptieră spre mine.

Martorul: Eu nici nu ştiu ce caut aici!!! Stăteam liniştit în noptieră.

Doi prieteni stau de vorbă

– În ce lună să mă căsătoresc, octombrie sau noiembrie, întreabă primul?

– Noiembrie, evident, răspunde celălalt!

– De ce?

– Mai câştigi o lună.

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Sotul către soţie:

– Draga mea, ce avem astăzi la masă?

Soţia:

– Nimic.

– Păi şi ieri a fost tot „nimic”.

– Dragule, am gătit pentru două zile.

Soţul şi soţia stau de vorbă. Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…

– Nu ies cu femei căsătorite!

– Dar sunt nevasta ta!

– Nu fac excepţii!

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