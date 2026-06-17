BANCUL ZILEI | „Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Discuția dintre doi prieteni te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună!
– Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?
– Când m-a invitat la ea, la nuntă.
La tribunal. Soţul: Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat, geamul deschis, mă uit pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. Iau noptiera şi arunc după el.
Soţia: Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul. Văd cum intră soţul meu furios şi fără să zică ceva aruncă cu noptiera prin geam.
Victima: Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. Întorc capul şi văd cum zboară o noptieră spre mine.
Martorul: Eu nici nu ştiu ce caut aici!!! Stăteam liniştit în noptieră.
– În ce lună să mă căsătoresc, octombrie sau noiembrie, întreabă primul?
– Noiembrie, evident, răspunde celălalt!
– De ce?
– Mai câştigi o lună.
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
– Draga mea, ce avem astăzi la masă?
Soţia:
– Nimic.
– Păi şi ieri a fost tot „nimic”.
– Dragule, am gătit pentru două zile.
– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!
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