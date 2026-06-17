Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?”

BANCUL ZILEI | „Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?”

De: Irina Vlad 17/06/2026 | 15:43
BANCUL ZILEI | Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Discuția dintre doi prieteni te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună!

– Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?

– Când m-a invitat la ea, la nuntă.

Alte bancuri amuzante

„Intru în casă și îmi văd femeia în pielea goală pe pat”

La tribunal. Soţul: Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat, geamul deschis, mă uit pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. Iau noptiera şi arunc după el.

Soţia: Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul. Văd cum intră soţul meu furios şi fără să zică ceva aruncă cu noptiera prin geam.

Victima: Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. Întorc capul şi văd cum zboară o noptieră spre mine.

Martorul: Eu nici nu ştiu ce caut aici!!! Stăteam liniştit în noptieră.

Doi prieteni stau de vorbă

– În ce lună să mă căsătoresc, octombrie sau noiembrie, întreabă primul?
– Noiembrie, evident, răspunde celălalt!
– De ce?
– Mai câştigi o lună.

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Sotul către soţie:

– Draga mea, ce avem astăzi la masă?
Soţia:
– Nimic.
– Păi şi ieri a fost tot „nimic”.
– Dragule, am gătit pentru două zile.

Soţul şi soţia stau de vorbă. Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!

BANC | Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta: „Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer”

BANC | „Bulă, ce faci când iubita îți bate apropouri ca sunteți de 2 ani împreună și ea vrea îmbrăcată în alb?

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Adam, Eva și primul caz de adulter din istoria omenirii
Bancuri
BANC | Adam, Eva și primul caz de adulter din istoria omenirii
BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării
Bancuri
BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București,...
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum...
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Mihai Mărgineanu răspunde acuzațiilor lui Florin Chilian. Artistul explică de ce are dreptul să cânte melodiile contestate
Click.ro
Mihai Mărgineanu răspunde acuzațiilor lui Florin Chilian. Artistul explică de ce are dreptul să cânte...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Adevărul despre harta radarelor fixe din România. CNAIR explică de ce camerele inteligente nu dau amenzi în 2026
Promotor.ro
Adevărul despre harta radarelor fixe din România. CNAIR explică de ce camerele inteligente nu dau...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în oferta săptămânii
go4it.ro
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în...
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea...
ULTIMA ORĂ
Ce aflase Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar cu doar 5 minute înainte de tragedie. Ți ...
Ce aflase Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar cu doar 5 minute înainte de tragedie. Ți se rupe sufletul!
Test de inteligență | Identificați numărul lipsă din această imagine!
Test de inteligență | Identificați numărul lipsă din această imagine!
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în luna iunie 2026, potrivit celebrului numerolog Mihai Voropchievici
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în luna iunie 2026, potrivit celebrului numerolog Mihai Voropchievici
Cu câți bani se închiriază un șezlong în Eforie Nord și cu cât în Grecia, la început de sezon. ...
Cu câți bani se închiriază un șezlong în Eforie Nord și cu cât în Grecia, la început de sezon. Diferența este uriașă
Dan Alexa nu se mai ascunde. Antrenorul spune adevărul despre relația cu Andreea Popescu, după imaginile ...
Dan Alexa nu se mai ascunde. Antrenorul spune adevărul despre relația cu Andreea Popescu, după imaginile apărute în club: „Este un om minunat!”
(P) Costinești își modernizează infrastructura cu noi stații de încărcare pentru mașini electrice
(P) Costinești își modernizează infrastructura cu noi stații de încărcare pentru mașini electrice
Vezi toate știrile