BANC | „Bulă, ce faci când iubita îți bate apropouri ca sunteți de 2 ani împreună și ea vrea îmbrăcată în alb?

Doamnelor și domnilor, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze. GARANTAT! Știm cu toții că este luni și începutul de săptămână ne lovește mereu în plin, așa că avem nevoie de o porție maximă de umor ca să ne trezim la viață.

Celebrul Bulă revine în forță cu o „soluție” genială pentru momentele în care iubita începe să bată apropouri de nuntă, iar finalul o să vă facă să uitați instant de tot stresul de la birou.

– Bulă, ce faci când iubita îți bate apropouri ca sunteți de 2 ani împreună și ea vrea îmbrăcată în alb?

– Foarte simplu: O iei de mână și o înscrii la karate.

Alt banc memorabil cu Bulă

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică:

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:

– Domnule, unde-i leul?

– La leoaică, doamnă.

– Și cât sta la leoaica?

– Cam o oră, doamnă.

– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.

Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:

– Si cât stă tigrul la tigroaică?

– Două ore, doamnă.

– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.

În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:

– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!

– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Bulă, amantul soției lui Ștrulă:

– Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea?

– O clipă, stai să văd exact…

Bulă răsfoiește un carnețel și răspunde:

– Da, Ștrulă, m-am culcat.

– Să știi că nu-mi place.

– O clipă, stai să văd… Nici mie.

Bancuri care îți vor face ziua mai frumoasă

Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie nouă. Către Ion:

– Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tânără.

La care Ion:

– Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?

Măria către Ion, care era în curte:

-Ioane vino-n casă că plouă.

– Lasă că plouă şi afară.

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