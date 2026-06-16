BANC | Adam, Eva și primul caz de adulter din istoria omenirii

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Eva, tu m-ai înșelat cu altul?

-Adam, noi suntem singuri pe pământ…

-Da, și ăla cu care ai vorbit mai devreme?

-Ah, e Ion Iliescu. Un prieten din copilărie…

Alte bancuri haioase

Românul și sticla

Acum 40 de ani stăteam la coadă să prindem o sticlă de lapte. Acum stăm la coadă să scăpăm de ea. Românul n-a avut niciodată o relație simplă cu sticla.

Poștașul și câinele

Alo! Poliţia?

– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!

– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.

– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.

– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:

– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…

– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

Nevasta pentru batraneţe

Vorbesc doi moşi trecuţi de 70 de ani:

– Cum nu ţi-e ruşine, măi Ioane, ai trăit 50 de ani cu femeia ta şi acum la bătrâneţe na, ţi-ai luat una tânără de 20!

– Ce-nţelegi tu Gheorghe, de o soţie bătrână trebuie să ai grijă – ba o doare capul, ba dă-i pastilele de inimă, ba trebuie să o duci la baie, nu ai somn!… Cu asta de 20 de ani e altfel. Ea seara pleacă şi se întoarce dimineaţa… şi dormi aşa de bine!

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