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BANCUL ZILEI | Motiv matinal de despărțire

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 15:46
BANCUL ZILEI | Motiv matinal de despărțire
BANCUL ZILEI | Motiv matinal de despărțire
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Este păcat să termini ziua de marți fără un banc savuros. CANCAN s-a gândit să îți facă seara mai frumoasă și să te ajute să râzi cu lacrimi după o perioadă grea la muncă. Atenție! Gluma de astăzi este inspirată din fapte reale. S-ar putea să te regăsești.

În prim plan este un bărbat care a dezvăluit motivul absurd pentru care i-a dat papucii iubitei! Chiar dacă faptele arată clar că și băieții plâng câteodată, deși extrem de puțini au curajul să recunoască asta în public, eroul nostru a preferat să mascheze suferința într-un mod de-a dreptul halucinant!

Odată m-am despărțit de o fată pentru că turna laptele în castron înainte de a pune cereale. Bine, m-a și înșelat, dar faza cu cerealele m-a enervat rău.

BANCUL ZILEI | Motiv matinal de despărțire
BANCUL ZILEI | Motiv matinal de despărțire

Alt banc savuros

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

Alte glume memorabile

La ora de anatomie, Bulă este întrebat de profesoară:

– Ia, să-mi spui tu măi Bulă dacă inima are picioare?

– Are, doamna profesoară.

– Dar cum așa, măi, Bulișor?

– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: „inimioară, desfă picioarele”

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:

– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.

– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!

După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.

– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.

– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!

Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:

– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!

VEZI ȘI: Bancul de weekend | O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic

BANC | Bulă și Bubulina plângeau pe peronul gării

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