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BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 08:16
BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare
BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare
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CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10, iar în prim-plan îl avem chiar pe inegalabilul Bulă, specialistul nostru în materie de hohote de râs! Am selectat o poantă proaspătă care te va binedispune instantaneu și îți va da energie pentru tot weekendul. Spor la citit și la voie bună!

Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare. Așa că a decis să-i dea fiecăreia câte 5.000 de euro, ca să vadă cum îi cheltuie fiecare.
Prima iese în oraș și se machiază de toți banii. Își ia haine noi, își schimbă coafura, îsi face manichiura, pedichiura, tot tacâmul și-i zice lui Bulă:
– Bulă, am cheltuit banii ca să fiu frumoasă pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.
A doua iubită a ieșit în oraș și a cumpărat crose noi de golf, un CD player, un televizor și o combină și i le-a dat lui Bulă
– Am cumpărat aceste cadouri pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.
Cea de-a treia ia cei 5.000 de euro și-i investește în acțiuni, îsi dublează suma, returneaza cei 5.000 de euro lui Bulă și reinvestește restul. Și îi zice:
– Bulă, investesc restul banilor pentru viitorul nostru, pentru că te iubesc atât de mult.
La final, s-a gândit el mult și bine cum au cheltuit femeile banii și a decis să se însoare cu cea cu sânii cei mai mari.

BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare
BANC | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare

Alt banc memorabil

După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei. Trezită din somn, femeia răspunde:
– Ce vreți, mă?
La care Bulă spune:
– Stimată doamnă, am venit să-l aducem acasă pe soțul dumneavoastră, dar nu știm care dintre noi este.

Dieta de slăbire a lui Bulă

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mănânci crude?

– Păi nu le mănânc, le sap!

Alte glume cu Bulă

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță

Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

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