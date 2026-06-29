Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | Dieta lichidă și puțină mișcare

Bancul începutului de săptămână | Dieta lichidă și puțină mișcare

De: David Ioan 29/06/2026 | 17:04
Bancul începutului de săptămână | Dieta lichidă și puțină mișcare
Bancul începutului de săptămână | Dieta lichidă și puțină mișcare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seară un banc excepţional, perfect pentru a-ncheia prima zi a săptămânii cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Ieri seară am început dieta lichidă și am făcut și puțină mișcare.

– Adică?

– Am băut 2 sticle de vin și am căzut pe scări.

Alte bancuri amuzante

Hainele scumpe

Te lauzi că ai haine scumpe dar când le bagi la spălat începe mașina să cânte imnul Chinei…

La tribunal, un proces de divorţ:
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Bulă, amanta și schimbarea de look

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă și Bubulina

– Astăzi m-am certat rău cu Bulă.
– De ce, Bubulino?
– Pentru că eu vreau în vacanță…
– Și el?
– El mi-a zis că dorește să vină cu mine…

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | „Vecine, nu se mai poate așa!”

BANC | Ce probleme are Bulă, de fapt

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Ce probleme are Bulă, de fapt
Bancuri
BANC | Ce probleme are Bulă, de fapt
BANC | Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește prin fereastră. În blocul de vis-a-vis, vede o tânără foarte frumoasă
Bancuri
BANC | Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește prin fereastră. În blocul de vis-a-vis, vede…
Ai băut? Mașina NU mai pornește! Noua regulă UE care schimbă șoselele
Mediafax
Ai băut? Mașina NU mai pornește! Noua regulă UE care schimbă șoselele
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Gandul.ro
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet...
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
Adevarul
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
Digi24
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va...
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
Mediafax
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește. A fost o perioadă intensă”
Click.ro
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește....
Traian Băsescu, despre blocajul politic privind formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă!”
Digi 24
Traian Băsescu, despre blocajul politic privind formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă!”
UE impune o nouă regulă din luna iulie: Sisteme anti-alcool pe toate autoturismele
Promotor.ro
UE impune o nouă regulă din luna iulie: Sisteme anti-alcool pe toate autoturismele
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs care funcționează cu energie solară costă sub 70 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs...
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Go4Games
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Gandul.ro
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Tags:
ULTIMA ORĂ
Marius Tucă Show începe marți, 30 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
Marius Tucă Show începe marți, 30 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
Mircea Radu și soția lui au divorțat, după 13 ani de mariaj! Prezentatorul TV a confirmat separarea
Mircea Radu și soția lui au divorțat, după 13 ani de mariaj! Prezentatorul TV a confirmat separarea
Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL. Un kilogram se vinde cu doar 206 lei
Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL. Un kilogram se vinde cu doar 206 lei
Oana Radu, pusă la zid după ultima apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de controverse: ”Ești ...
Oana Radu, pusă la zid după ultima apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de controverse: ”Ești foarte dizgrațioasă!”
Alertă în Tulcea! Gabriel Ifrim, un deținut de 34 de ani, a evadat din penitenciar
Alertă în Tulcea! Gabriel Ifrim, un deținut de 34 de ani, a evadat din penitenciar
Ce înseamnă indicatorul cu „2+”. Poate aduce o amendă de peste 1.000 de lei
Ce înseamnă indicatorul cu „2+”. Poate aduce o amendă de peste 1.000 de lei
Vezi toate știrile