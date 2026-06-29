Bancul începutului de săptămână | Dieta lichidă și puțină mișcare

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seară un banc excepţional, perfect pentru a-ncheia prima zi a săptămânii cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Ieri seară am început dieta lichidă și am făcut și puțină mișcare.

– Adică?

– Am băut 2 sticle de vin și am căzut pe scări.

Alte bancuri amuzante

Hainele scumpe

Te lauzi că ai haine scumpe dar când le bagi la spălat începe mașina să cânte imnul Chinei…

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Bulă, amanta și schimbarea de look

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă și Bubulina

– Astăzi m-am certat rău cu Bulă.

– De ce, Bubulino?

– Pentru că eu vreau în vacanță…

– Și el?

– El mi-a zis că dorește să vină cu mine…

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BANC | Ce probleme are Bulă, de fapt