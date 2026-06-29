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BANCUL ZILEI | „Vecine, nu se mai poate așa!”

De: Emanuela Cristescu 29/06/2026 | 13:18
BANCUL ZILEI | Vecine, nu se mai poate așa!
BANCUL ZILEI | "Vecine, nu se mai poate așa!"
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Cine a zis că ziua de luni trebuie să fie doar despre muncă și stres? CANCAN ți-a pregătit un banc cu adevărat memorabil care a devenit viral instantaneu! În prim plan sunt doi vecini, care au fost la un pas de un scandal monstru, în plină zi, din cauza unor zgomote misterioase. N-ai cum să nu te prăpădești de râs!

– Salut, vecine! Te rog și eu ceva, că sincer nu se mai poate așa…

– Spune, vecine!

– Deci în fiecare noapte, zi, după-amiază, dimineață, la tine sus numai hodorog, tronc, bum, bam, etc. Se poate să nu mai faci atâta zgomot?

– Mă ut…

– Ce ?

– Mă ut… Înțelegi?

– Băi, vecine! Ce zici acolo?

– Mă ut… „NU-MI MERGE „F”-ul PE TASTATURĂ.”

BANCUL ZILEI |
BANCUL ZILEI | „Vecine, nu se mai poate așa!”

Alt banc care te va face să râzi în hohote

Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește prin fereastră. În blocul de vis-a- vis, vede o tânără foarte frumoasă pe care a început s-o urmărească în fiecare searî. Dupâ o vreme, într-o dimineata îi sună telefonul…
– Alo, bună dimineața, sunt vecina de vis-a-vis. Scuze pentru deranj, da’ n-ai văzut aseară unde mi-am pus sutienul?!

Tatăl este chemat la școală:
– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând să o omor.
– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia:
− Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept!
− Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați nici una dintre aceste giuvaeruri!
− Știu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu e cu secretara. Iar când voi inchide ochii, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca aia să caute acele bijuterii!

O glumă greu de uitat

Un arab intră în magazinul unui evreu și cere sutiene de culoare neagră.
Evreul, mirosind o afacere bună, îi spune că sutienele negre sunt rare, că i-au rămas doar câteva și îi cere 40 de euro pe bucată.
Arabul cumpără 6 bucăți, dar revine peste câteva zile și mai cere două duzini.
Evreul îi spune că marfa este din ce în ce mai rară și i le vinde cu 50 de euro bucata.
După o lună, arabul revine și cumpără toate sutienele rămase, plătindu-le de data aceasta cu 60 de euro bucata.
Evreul, ros de curiozitate, îl întreabă ce face cu atâtea sutiene negre, la care arabul îi răspunde:
– Le tai în două și din jumătățile obținute fac fesuri mici, negre, pe care le vând evreilor cu 100 de euro bucata.

VEZI ȘI: BANC | Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește prin fereastră. În blocul de vis-a-vis, vede o tânără foarte frumoasă

BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală

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