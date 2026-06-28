BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc de nota 10.

-Ce bine vă stă împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?

-Eu de 5 ani, ea de 8 ani…

Alte bancuri haioase

La cumpărături

– Iubitule, vezi că am fost la supermarket și am luat tofu, rondele de orez, salată, mere și humus.

– Bine că mi-ai spus. O să trec și eu să iau ceva de mâncare!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Soţul şi soţia stau de vorbă

Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…

– Nu ies cu femei căsătorite!

– Dar sunt nevasta ta!

– Nu fac excepţii!

Motivul divorțului

– Spuneți instanței de ce doriți acest divorț , a spus judecătorul.

-Ei bine, domnule judecător , a început Dan, din când în când, cumnata mea venea în vizită… și pentru că ea și soția mea sunt gemene identice, uneori ajungeam să fac dragoste cu ea din greșeală…

-Hmmm …totuși, cu siguranță trebuie să fie unele diferențe între cele două femei, spuse judecătorul… fixându-l pe Dan cu privirea.

– Exact, domnule judecător. De aceea și vreau divorțul… !!!!!!

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Bancul sfârșitului de săptămână | Copilul și Matizul