BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc de nota 10.
-Ce bine vă stă împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?
-Eu de 5 ani, ea de 8 ani…
La cumpărături
– Iubitule, vezi că am fost la supermarket și am luat tofu, rondele de orez, salată, mere și humus.
– Bine că mi-ai spus. O să trec și eu să iau ceva de mâncare!
La tribunal, un proces de divorţ:
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
Soţul şi soţia stau de vorbă
Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:
– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!
Motivul divorțului
– Spuneți instanței de ce doriți acest divorț , a spus judecătorul.
-Ei bine, domnule judecător , a început Dan, din când în când, cumnata mea venea în vizită… și pentru că ea și soția mea sunt gemene identice, uneori ajungeam să fac dragoste cu ea din greșeală…
-Hmmm …totuși, cu siguranță trebuie să fie unele diferențe între cele două femei, spuse judecătorul… fixându-l pe Dan cu privirea.
– Exact, domnule judecător. De aceea și vreau divorțul… !!!!!!
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