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BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală

De: Denisa Crăciun 28/06/2026 | 11:55
BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală
BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc de nota 10.

-Ce bine vă stă împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?

-Eu de 5 ani, ea de 8 ani…

BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală
BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală

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La cumpărături

– Iubitule, vezi că am fost la supermarket și am luat tofu, rondele de orez, salată, mere și humus.

– Bine că mi-ai spus. O să trec și eu să iau ceva de mâncare!

La tribunal, un proces de divorţ:
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Soţul şi soţia stau de vorbă
Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!

Motivul divorțului

– Spuneți instanței de ce doriți acest divorț , a spus judecătorul.

-Ei bine, domnule judecător , a început Dan, din când în când, cumnata mea venea în vizită… și pentru că ea și soția mea sunt gemene identice, uneori ajungeam să fac dragoste cu ea din greșeală…

-Hmmm …totuși, cu siguranță trebuie să fie unele diferențe între cele două femei, spuse judecătorul… fixându-l pe Dan cu privirea.

– Exact, domnule judecător. De aceea și vreau divorțul… !!!!!!

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Bancul sfârșitului de săptămână | Copilul și Matizul

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