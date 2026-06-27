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Bancul sfârșitului de săptămână | Copilul și Matizul

De: Irina Vlad 27/06/2026 | 16:14
Bancul sfârșitului de săptămână | Copilul și Matizul
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CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc tare de nota 10. Discuția dintre un copil și tatăl său te va amuza și te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit?

Un copil merge cu tatăl său într-un Matiz. La un moment dat întreabă:

– Tati, ăsta din dreapta, care se vede pe geam, e Marele Zid Chinezesc?

– Nu, tati, e bordura.

Alte bancuri amuzante

Un copilaş de vreo 3 ani, butonând pe o tabletă, se duce la mama sa şi o întreabă:
– Mama, eu am fost downloadat, ca în jocul ăsta?
– Nu, mami, te-a adus barza!
– Dar de ce? Nu mergea wireless-ul?

Două mame stau de vorbă:

– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!
– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

Soţia pleacă de acasă în interes de serviciu

Soţul îl scoală pe copilaş de dimineaţă, îi face micul dejun şi îl ia de mână să-l ducă la grădiniţă.
La grădiniţă educatoarea îi spune tatălui că acest copil îi este necunoscut.
Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia.
Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:
– Tăticule, încă o grădiniţă şi gata, că întârzii la şcoală!

„Se plânge maică-ta că nu o asculți”

Măi, copile, se plânge maică-ta că vorbeşte cu tine şi tu n-o asculţi!
-Păi să vezi, tăticule…
-Lasă scuzele! Spune-mi cum reuşeşti?!

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