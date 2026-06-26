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Bancul de weekend | Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist

De: Irina Vlad 26/06/2026 | 16:18
Bancul de weekend | Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist
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CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi. 

Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist. Trec pe lângă Guvern:

– Ce este clădirea asta așa mare?

– Este palatul Guvernului, domnule!

– Și în cât timp a fost construit?

– Cam în 10 ani!

– Mult timp! La noi era gata în 2 ani. Știți că noi avem o tehnologie mai avansată. Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:

– Clădirea asta ce e?

– Este sediul Primăriei, domnule!

– Și în cât timp a fost construită?

– Cam în juma de an!

– Mult… la noi era gata în 2-3 luni.

Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung și la Casa Poporului:

– Oooooo, dar ce e clădirea asta? La care taximetristul:

– Nu știu, că azi dimineață nu era aici!

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La palatul unui şeic arab, opreşte un autocar din care coboară un grup numeros de femei în vârstă. Şeicul se uită pe fereastră şi zice:
– Of, iar vin turiştii.
Servitorul lui îl contrazice:
– Nu sunt turişti, v-au venit soacrele în vizită.

Turistul și ploșnița

Un turist, abia ajuns la hotel, semnează în registrul de intrări pe care se plimba o ploşniţă:
-Domnule! Am mai văzut eu ploşniţe, dar nu din asta care vine să vadă în ce cameră te cazezi!

Un turist vorbește cu recepționerul unui hotel

Un turist vorbeşte cu recepţionerul unui hotel:
– Tariful nostru este următorul: 100 de dolari pe noapte, pat şi micul dejun, sau doar 10 dolari dacă vă faceţi singur patul.
– Foarte bine, îmi aleg varianta să-mi fac singur patul.
– OK! Poftiţi fierăstrăul şi ciocanul, rămâne doar să faceţi rost de cuie.

O excursie de turişti la cetăţi medievale

O excursie de turişti la cetăţi medievale. Un ghid le explică turiştilor:
– În această cetate a fost arsă de vie ultima vrăjitoare…
– Nu-i adevărat, oftează un turist, uitându-se la nevastă-sa.

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