BANC | Dan s-a căsătorit cu o frumoasă fată dintr-o pereche de gemene identice

CANCAN ți-a pregătit cel mai tare banc al zilei! O poveste de-a dreptul nebună, cu un divorț de proporții cum nu s-a mai văzut în sălile de tribunal, care te va face să râzi cu lacrimi.

– Spuneți instanței de ce doriți acest divorț , a spus judecătorul.

-Ei bine, domnule judecător , a început Dan, din când în când, cumnata mea venea în vizită… și pentru că ea și soția mea sunt gemene identice, uneori ajungeam să fac dragoste cu ea din greșeală…

-Hmmm …totuși, cu siguranță trebuie să fie unele diferențe între cele două femei, spuse judecătorul… fixându-l pe Dan cu privirea.

– Exact, domnule judecător. De aceea și vreau divorțul… !!!!!!

Cel mai tare banc al zilei

Un bărbat punea nişte flori la mormântul mamei sale

Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mormânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând:

– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?

Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:

– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?

Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse:

– Primul soţ al nevestei mele…

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară.

Vine directorul acasă, nevasta îl ia în primire:

– Secretara asta a ta… are picioare frumoase?

– N-am băgat de seamă.

– Ochii, ce culoare au?

– N-am observat.

– Ce parfum foloseşte?

– N-am observat.

– Dar de-mbrăcat, cum se-mbracă?

– Foarte repede.

Altă glumă memorabilă

Un tip merge să dea examenul pentru permis.

Examinatorul îi spune:

— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?

Candidatul stă pe gânduri:

— Păi… reduc viteza.

— Nu e suficient. Ce faceți?

— Trag puțin dreapta.

— Nu aveți loc. Ce faceți?

— Frânez.

— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?

Tipul zâmbește:

— O chem pe sora mea.

— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!

— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

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