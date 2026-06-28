BANC | Bulă, cofetăria și cele două savarine

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Vreau și eu două savarine, vă rog!

– Le doriți aici sau pentru acasă?

– Aici, aici, pentru că acasă sunt la dietă.

Alte bancuri haioase

Un turist în România

Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist. Trec pe lângă Guvern:

– Ce este clădirea asta așa mare?

– Este palatul Guvernului, domnule!

– Și în cât timp a fost construit?

– Cam în 10 ani!

– Mult timp! La noi era gata în 2 ani. Știți că noi avem o tehnologie mai avansată.

Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:

– Clădirea asta ce e?

– Este sediul Primăriei, domnule!

– Și în cât timp a fost construită?

– Cam în juma de an!

– Mult… la noi era gata în 2-3 luni.

Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung și la Casa Poporului:

– Oooooo, dar ce e clădirea asta? La care taximetristul:

– Nu știu, că azi dimineață nu era aici!

Concediu

– Nu ești român adevărat …dacă nu îți iei concediu de odihnă să faci treabă acasă și concediu medical să mergi în concediu…

Căsătoria cu gemene

– Spuneți instanței de ce doriți acest divorț , a spus judecătorul.

-Ei bine, domnule judecător , a început Dan, din când în când, cumnata mea venea în vizită… și pentru că ea și soția mea sunt gemene identice, uneori ajungeam să fac dragoste cu ea din greșeală…

-Hmmm …totuși, cu siguranță trebuie să fie unele diferențe între cele două femei, spuse judecătorul… fixându-l pe Dan cu privirea.

– Exact, domnule judecător. De aceea și vreau divorțul… !!!!!!

Discuție între două prietene

Două prietene:

– Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?

– Al meu e mai parșiv, doar zâmbește!

VEZI ȘI: Bancul sfârșitului de săptămână | Copilul și Matizul

BANCUL ZILEI | Care-i situația în România