BANC | Bulă, cofetăria și cele două savarine

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
– Vreau și eu două savarine, vă rog!
– Le doriți aici sau pentru acasă?
– Aici, aici, pentru că acasă sunt la dietă.
Un turist în România
Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist. Trec pe lângă Guvern:
– Ce este clădirea asta așa mare?
– Este palatul Guvernului, domnule!
– Și în cât timp a fost construit?
– Cam în 10 ani!
– Mult timp! La noi era gata în 2 ani. Știți că noi avem o tehnologie mai avansată.
Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:
– Clădirea asta ce e?
– Este sediul Primăriei, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în juma de an!
– Mult… la noi era gata în 2-3 luni.
Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung și la Casa Poporului:
– Oooooo, dar ce e clădirea asta? La care taximetristul:
– Nu știu, că azi dimineață nu era aici!
Concediu
– Nu ești român adevărat …dacă nu îți iei concediu de odihnă să faci treabă acasă și concediu medical să mergi în concediu…
Căsătoria cu gemene
– Spuneți instanței de ce doriți acest divorț , a spus judecătorul.
-Ei bine, domnule judecător , a început Dan, din când în când, cumnata mea venea în vizită… și pentru că ea și soția mea sunt gemene identice, uneori ajungeam să fac dragoste cu ea din greșeală…
-Hmmm …totuși, cu siguranță trebuie să fie unele diferențe între cele două femei, spuse judecătorul… fixându-l pe Dan cu privirea.
– Exact, domnule judecător. De aceea și vreau divorțul… !!!!!!
Discuție între două prietene
Două prietene:
– Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?
– Al meu e mai parșiv, doar zâmbește!
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