BANC | Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește prin fereastră. În blocul de vis-a-vis, vede o tânără foarte frumoasă

Indiferent de starea pe care o avem, bancurile mereu ne vor binedispune. Glumele de mai jos sunt amuzante și inspirate din viața reală. Situația cu noul vecin este una comică ce poate fi învățătură de minte pentru cei care locuiesc la bloc.

Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește prin fereastră. În blocul de vis-a- vis, vede o tânără foarte frumoasă pe care a început s-o urmărească în fiecare searî. Dupâ o vreme, într-o dimineata îi sună telefonul…

– Alo, bună dimineața, sunt vecina de vis-a-vis. Scuze pentru deranj, da’ n-ai văzut aseară unde mi-am pus sutienul?!

Alte bancuri amuzante

Tatăl este chemat la școală:

– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând să o omor.

– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia:

− Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept!

− Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați nici una dintre aceste giuvaeruri!

− Știu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu e cu secretara. Iar când voi inchide ochii, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca aia să caute acele bijuterii!

Un arab intră în magazinul unui evreu și cere sutiene de culoare neagră.

Evreul, mirosind o afacere bună, îi spune că sutienele negre sunt rare, că i-au rămas doar câteva și îi cere 40 de euro pe bucată.

Arabul cumpără 6 bucăți, dar revine peste câteva zile și mai cere două duzini.

Evreul îi spune că marfa este din ce în ce mai rară și i le vinde cu 50 de euro bucata.

După o lună, arabul revine și cumpără toate sutienele rămase, plătindu-le de data aceasta cu 60 de euro bucata.

Evreul, ros de curiozitate, îl întreabă ce face cu atâtea sutiene negre, la care arabul îi răspunde:

– Le tai în două și din jumătățile obținute fac fesuri mici, negre, pe care le vând evreilor cu 100 de euro bucata.

CITEȘTE ȘI: Bancul sfârșitului de săptămână | Copilul și Matizul

BANCUL ZILEI | Potrivire conjugală