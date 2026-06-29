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BANC | Ce probleme are Bulă, de fapt

De: Redacția CANCAN 29/06/2026 | 07:25
BANC | Ce probleme are Bulă, de fapt
BANC | Ce probleme are Bulă, de fapt
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Cancan.ro v-a pregătit și astăzi un banc amuzant, care vă va aduce zâmbetul pe buze!

– În ultimul timp te văd foarte prost dispus, Bulă. Ai probleme?
– Am aflat că în curând voi fi tată.
– Și ce e rău în asta?
– Nevastă-mea nu a aflat încă…

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Americanii, japonezii și românii își dotează fabricile cu un ceas inteligent, cu cuc.

America

Ora 8: Cucu-cucu, bine-ați venit la lucru!
Ora 12: Cucu-cucu, pauza de lucru!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!

Japonia

Ora 8: Cucu-cucu, deja sunteți la birou?
Ora 12: Cucu-cucu, continuați lucru!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!
Ora 20: Cucu-cucu, plecați vă rog de la lucru!

România

Ora 8: Cucu-cucu, a venit careva la lucru?
Ora 12: Cucu-cucu, a început cineva lucru?
Ora 16: Cucu-cucu, mai e cineva la lucru?

”– Alo!? Compania de apă?”

– Alo!? Compania de apă?
– Da!
– Auziți? Din robinet, curge apă?
– Da! Sigur! Dar cum altfel?
– Păi, la cum mă uit pe factură, ar trebui să fie minim Jack Daniel’s!

”Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă”

Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă. Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100. Ei acceptă și pornesc spre ea.
Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!

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