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Cabral, prima reacție după ce și-a petrecut noaptea la hotel cu noua iubită. Proaspătul burlac a încheiat „castingul” din LOFT cu șatena misterioasă

De: Carmen Gone 06/07/2026 | 15:45
Cabral, prima reacție după ce și-a petrecut noaptea la hotel cu noua iubită. Proaspătul burlac a încheiat „castingul” din LOFT cu șatena misterioasă
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După imaginile explozive publicate de CANCAN.RO, în care Cabral și-a făcut de cap la Loft și a încheiat seara la hotel cu noua lui iubită, am vrut să aflăm chiar de la sursă mai multe detalii despre noaptea de pomină pe care a trăit-o fostul soț al Andreei Ibacka pe litoral. L-am contactat pe prezentator, însă, reacția lui ne-a luat prin surprindere. A fost scurtă și la obiect. Vezi mai jos ce a declarat!

După ce a divorțat de Andreea Ibacka, Cabral profită la maxim de statutul de bărbat singur. Prezentatorul și-a făcut o obișnuință din a frecventa litoralul, și nu oriunde, ci la unul dintre cele mai exclusiviste locații de pe litoral, la Loft. Știți deja povestea, Cabral a făcut casting pentru a-și găsi o viitoare iubită, iar sorții au fost de partea lui. Imaginile surprinse de CANCAN.RO cu șatena care l-a vrăjit și l-a făcut să-și dea frâu liber sentimentelor în văzul tuturor au făcut valuri în showbiz! ( VEZI AICI IMAGINI ȘI SUPER-STORY-UL DIN WEEKEND )

Cabral o sărută cu foc pe șatenă

Prima reacție a lui Cabral după ce l-am surprins cu noua iubită la Loft

Cert este că imaginile hot cu cei doi au devenit cel mai discutat subiect al momentului. Și pe bună dreptate! Așa tandrețuri (în public) mai rar am văzut la vedetele noastre. Cei doi au dansat, au schimbat gesturi arzătoare și săruturi mega pasionale, iar spre finalul serii, au decis că au nevoie de mai multă intimitate, au părăsit localul, au luat un taxi și s-au îndreptat împreună către hotel. Evident, reporterii CANCAN.RO au fost curioși să afle mai multe detalii despre noaptea de pomină de care a avut parte prezentatorul și l-am contactat. Surpriză (sau nu!), Cabral nu a dorit să intre în detalii. Extrem de scurt și rezervat, fostul soț al Andreei Ibacka ne-a transmis că nu poate vorbi deoarece se află la filmări.

Nu pot să vorbesc acum, sunt la filmări. Și nu are rost să mă mai sunați, a declarat prezentatorul pentru CANCAN.RO

Deși imaginile vorbesc de la sine, Cabral a ales, cel puțin pentru moment, să păstreze tăcerea și să nu ofere explicații despre femeia care i-a fost alături sau despre natura relației dintre ei, cu toate că nu credem că mai există vreun dram de îndoială din partea cuiva că Eros și-a cam făcut de cap la sfârșit de săptămână.

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