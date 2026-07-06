Cum ar fi căzut de la etajul doi fetița din Oradea. Filmul tragediei: micuța plângea, părinții dormeau și vecinii fac acuzații serioase

O fetiță în vârstă de doi ani se află în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul al doilea al blocului în care locuiește împreună cu părinții și fratele ei mai mare. Incidentul s-a petrecut în Oradea, în timpul nopții, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Primele informații arată că micuța ar fi urcat pe un scaun aflat lângă fereastră, a ajuns pe pervaz și apoi s-a prăbușit în gol. Cei care au observat situația au fost vecinii, alertați de plânsetele și strigătele copilului, care au sunat imediat la numărul de urgență 112.

Fetoța este internată la spital

Echipajele medicale sosite la fața locului au găsit copilul în stare critică. Medicii au constatat că fetița suferise un traumatism cranian sever și multiple leziuni toracice, fiind transportată de urgență la spital, unde a fost intubată și ventilată mecanic. Chiar dacă starea sa este gravă, cadrele medicale continuă tratamentul și speră într-o evoluție favorabilă.

Mama copilului a explicat că atât ea, cât și tatăl fetiței dormeau în momentul producerii incidentului și au aflat despre cele întâmplate abia când polițiștii au ajuns la locuință. Femeia a precizat că are probleme de sănătate și că înainte de incident i s-a făcut rău, motiv pentru care nu și-a dat seama ce se întâmpla în locuință.

Vecinii susțin însă că au auzit copilul plângând și strigând după ajutor timp de mai multe minute înainte de cădere, fără ca vreun membru al familiei să intervină. Mărturiile lor vor fi analizate de anchetatori, care încearcă să stabilească dacă au existat neglijențe.

„Ţipete ca și cum ar cere un ajutor. Garantat. [….] Totuși, nu auzi copilul? Că a ţipat! A plâns! Omul, oricât dormi… Verifici copilul. […] Plâns şi gata. Când a căzut… nu s-a mai auzit”, a spus o vecină a familiei.

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