Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap

Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap

De: Emanuela Cristescu 05/07/2026 | 20:38
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Theo Zeciu și-a alarmat fanii după ce a apărut într-o ipostază cu totul neașteptată. Influencerul și fostul concurent de la Power Couple a publicat o fotografie în care apare cu capul bandajat, iar urmăritorii au intrat imediat în alertă.

Cum în ultima perioadă imaginile generate cu inteligența artificială au devenit tot mai răspândite, mulți au crezut că este doar o glumă. Realitatea, însă, este cu totul alta. Influencerul a dezvăluit că a fost implicat într-un accident petrecut în timpul unei expediții și că fotografia reflectă perfect ceea ce i s-a întâmplat.

Theo Zeciu s-a lovit la cap!

Chiar dacă a ales să zâmbească în fața camerei, Theo Zeciu a lăsat de înțeles că incidentul nu a fost deloc unul minor. Influencerul le-a spus fanilor că poza nu este făcută cu AI și că s-a lovit destul de tare.

„S-a lăsat cu accidentări în ultima expediție. De data asta nu e AI”, a scris Theo pe Instagram.

Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap

Imaginea a stârnit instant valuri de reacții, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje din partea celor care au vrut să știe dacă influencerul este în afara oricărui pericol. Deși nu a dezvăluit cum s-a produs accidentul și nici în ce împrejurări s-a lovit la cap, Theo Zeciu a simțit nevoia să își liniștească urmăritorii.

Influencerul le-a transmis că starea lui este bună și că va povesti tot după ce se întoarce acasă. Până atunci, a preferat să păstreze misterul și să nu ofere alte detalii despre incident.

„Sunt ok, viețile mele, vă povestesc imediat ce ajung acasă“, a mai transmis Theo Zeciu.

Nu este la prima provocare extremă

Cei care îl urmăresc de mai mult timp știu că influencerul nu spune „nu” provocărilor și experiențelor care îi testează limitele. Alături de iubita lui, Cesima, a demonstrat acest lucru și în competiția Power Couple, unde au reușit să ajungă până în semifinale, trecând prin probe care le-au pus la încercare atât curajul, cât și rezistența.

Ulterior, cei doi au revenit în cadrul emisiunii într-un rol diferit, fiind cei care le-au prezentat concurenților traseele pe care urmau să le parcurgă. De această dată, însă, aventura trăită de Theo Zeciu s-a încheiat cu o accidentare care i-a speriat serios pe fanii săi, iar aceștia așteaptă acum explicațiile complete promise de influencer.

VEZI ȘI: Theo Zeciu a tras un pui de somn chiar la salon. Viața de influencer nu e deloc ușoară

Cum câștigă Theo Zeciu de la Power Couple România mii de euro, în fiecare lună. Cu ce se ocupă la 26 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Știri
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Știri
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara,...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la...
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta cu rușii
Adevarul
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Mediafax
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Parteneri
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
Click.ro
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor.ro
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială
Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială
Care este adevărul din spatele succesului artistei. Nicole Cherry: „Eram Justin Bieber al României”
Care este adevărul din spatele succesului artistei. Nicole Cherry: „Eram Justin Bieber al României”
Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat
Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat
Marius Tucă Show începe luni, 6 iulie, de la ora 18:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 6 iulie, de la ora 18:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate știrile