Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap

Theo Zeciu și-a alarmat fanii după ce a apărut într-o ipostază cu totul neașteptată. Influencerul și fostul concurent de la Power Couple a publicat o fotografie în care apare cu capul bandajat, iar urmăritorii au intrat imediat în alertă.

Cum în ultima perioadă imaginile generate cu inteligența artificială au devenit tot mai răspândite, mulți au crezut că este doar o glumă. Realitatea, însă, este cu totul alta. Influencerul a dezvăluit că a fost implicat într-un accident petrecut în timpul unei expediții și că fotografia reflectă perfect ceea ce i s-a întâmplat.

Theo Zeciu s-a lovit la cap!

Chiar dacă a ales să zâmbească în fața camerei, Theo Zeciu a lăsat de înțeles că incidentul nu a fost deloc unul minor. Influencerul le-a spus fanilor că poza nu este făcută cu AI și că s-a lovit destul de tare.

„S-a lăsat cu accidentări în ultima expediție. De data asta nu e AI”, a scris Theo pe Instagram.

Imaginea a stârnit instant valuri de reacții, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje din partea celor care au vrut să știe dacă influencerul este în afara oricărui pericol. Deși nu a dezvăluit cum s-a produs accidentul și nici în ce împrejurări s-a lovit la cap, Theo Zeciu a simțit nevoia să își liniștească urmăritorii.

Influencerul le-a transmis că starea lui este bună și că va povesti tot după ce se întoarce acasă. Până atunci, a preferat să păstreze misterul și să nu ofere alte detalii despre incident.

„Sunt ok, viețile mele, vă povestesc imediat ce ajung acasă“, a mai transmis Theo Zeciu.

Nu este la prima provocare extremă

Cei care îl urmăresc de mai mult timp știu că influencerul nu spune „nu” provocărilor și experiențelor care îi testează limitele. Alături de iubita lui, Cesima, a demonstrat acest lucru și în competiția Power Couple, unde au reușit să ajungă până în semifinale, trecând prin probe care le-au pus la încercare atât curajul, cât și rezistența.

Ulterior, cei doi au revenit în cadrul emisiunii într-un rol diferit, fiind cei care le-au prezentat concurenților traseele pe care urmau să le parcurgă. De această dată, însă, aventura trăită de Theo Zeciu s-a încheiat cu o accidentare care i-a speriat serios pe fanii săi, iar aceștia așteaptă acum explicațiile complete promise de influencer.

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