Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială

Un tip de limonadă a început să fie tot mai discutat în rândul celor care caută băuturi răcoritoare cu efecte benefice asupra organismului.

Limonada neagră este prezentată de specialiști ca o variantă care ar putea stimula metabolismul, susține detoxifierea și contribui la pierderea în greutate.

Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare

Această băutură pornește de la rețeta clasică, însă include cărbune activ, ingredientul care îi schimbă complet culoarea. Gustul rămâne același, însă experții susțin că proprietățile absorbante ale cărbunelui activ ar ajuta la eliminarea toxinelor și la recăpătarea energiei, proces considerat esențial pentru o stare generală mai bună.

Potrivit explicațiilor, limonada neagră ar contribui la curățarea ficatului, reducerea colesterolului și ameliorarea disconfortului digestiv. De asemenea, ar regla funcționarea tractului intestinal și ar accelera metabolismul, ceea ce ar putea favoriza slăbitul. Cărbunele activ este obținut prin distilarea materialelor vegetale și este cunoscut pentru capacitatea sa de a absorbi substanțe nocive.

Ingredientul care îi dă culoarea specială

Prepararea este simplă și rapidă: sucul de la o jumătate de lămâie sau lime se amestecă cu un pahar de apă minerală sau apă de cocos și o jumătate de linguriță de cărbune activ. După amestecare, limonada este gata de consum. Specialiștii recomandă să fie băută o singură dată pe săptămână.

Se menționează și un aspect important: cărbunele activ poate reduce efectul anumitor medicamente. De aceea, este indicat să existe un interval de cel puțin două ore între administrarea tratamentului și consumul limonadei negre.

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