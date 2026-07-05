Acasă » Știri » Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială

Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială

De: David Ioan 05/07/2026 | 19:34
Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială
Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială. Foto: TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un tip de limonadă a început să fie tot mai discutat în rândul celor care caută băuturi răcoritoare cu efecte benefice asupra organismului.

Limonada neagră este prezentată de specialiști ca o variantă care ar putea stimula metabolismul, susține detoxifierea și contribui la pierderea în greutate.

Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare

Această băutură pornește de la rețeta clasică, însă include cărbune activ, ingredientul care îi schimbă complet culoarea. Gustul rămâne același, însă experții susțin că proprietățile absorbante ale cărbunelui activ ar ajuta la eliminarea toxinelor și la recăpătarea energiei, proces considerat esențial pentru o stare generală mai bună.

Potrivit explicațiilor, limonada neagră ar contribui la curățarea ficatului, reducerea colesterolului și ameliorarea disconfortului digestiv. De asemenea, ar regla funcționarea tractului intestinal și ar accelera metabolismul, ceea ce ar putea favoriza slăbitul. Cărbunele activ este obținut prin distilarea materialelor vegetale și este cunoscut pentru capacitatea sa de a absorbi substanțe nocive.

Ingredientul care îi dă culoarea specială

Prepararea este simplă și rapidă: sucul de la o jumătate de lămâie sau lime se amestecă cu un pahar de apă minerală sau apă de cocos și o jumătate de linguriță de cărbune activ. După amestecare, limonada este gata de consum. Specialiștii recomandă să fie băută o singură dată pe săptămână.

Se menționează și un aspect important: cărbunele activ poate reduce efectul anumitor medicamente. De aceea, este indicat să existe un interval de cel puțin două ore între administrarea tratamentului și consumul limonadei negre.

CITEŞTE ŞI: Lidl anunță o retragere importantă. Produsele care trebuie returnate imediat

Schimbări radicale pentru utilizatorii WhatsApp. Ce introduce aplicația deținută de Meta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Știri
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Știri
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara,...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la...
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta cu rușii
Adevarul
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Mediafax
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Parteneri
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
Click.ro
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor.ro
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Care este adevărul din spatele succesului artistei. Nicole Cherry: „Eram Justin Bieber al României”
Care este adevărul din spatele succesului artistei. Nicole Cherry: „Eram Justin Bieber al României”
Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat
Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat
Vezi toate știrile