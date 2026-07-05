Lidl anunță o retragere importantă. Produsele care trebuie returnate imediat

Lidl România a emis două notificări oficiale privind retragerea imediată a unor produse aflate deja pe rafturile magazinelor din toată țara.

Decizia vine după ce furnizorii au identificat riscuri care pot afecta siguranța consumatorilor, iar retailerul a transmis că toate produsele vizate pot fi returnate fără bon, cu rambursarea integrală a contravalorii.

Lidl anunță o retragere importantă

Primul produs vizat este Nutella Croissant, fabricat de Ferrero România. Lotul afectat este L126Z39, cu data de expirare 06.05.2027. Rechemarea a fost declanșată după ce s-a identificat un posibil risc de prezență a unui corp străin, respectiv un fragment de metal, în unele unități ale produsului.

„Stimați Clienți, Ferrero România recheamă produsul Nutella Croissant, nr. lot L126Z39, data expirare 06.05.2027, ca urmare a identificării unui posibil risc de prezență de corp străin (fragment de metal). Cumpărătorii pot returna produsul cu termenul vizat direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora.”

Al doilea produs retras este „Coshida Selection Hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită 405g”, furnizat de compania olandeză Partner in Pet Food NL BV. Sunt vizate două termene de valabilitate: 02.04.2028 și 03.04.2028.

„Stimați Clienți, Furnizorul olandez Partner in Pet Food NL BV retrage în prezent de pe piață produsul «Coshida Selection Hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită 405g» cu termenele de valabilitate 02/04/2028 și 03/04/2028. Cumpărătorii pot returna produsul cu termenele vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora.”

Produsele care trebuie returnate imediat

Ambele retrageri au caracter preventiv și sunt menite să elimine orice risc pentru consumatori. Lidl subliniază că își cere scuze pentru eventualele neplăceri și că își menține angajamentul față de standardele de siguranță alimentară. Clienții sunt sfătuiți să verifice loturile și datele de expirare menționate și să nu consume produsele vizate, ci să le returneze cât mai curând.

Retailerul precizează că informațiile complete sunt disponibile în magazine și pe site-ul oficial, iar procesul de returnare este simplu și rapid, fără condiții suplimentare.

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Data de expirare a alimentelor este diferită de limita de consum. Explicația specialiștilor