Produsul alimentar retras din magazinele LIDL. Poate crea probleme digestive

O alertă sanitară a fost emisă în rețeaua de magazine Lidl, după ce un produs alimentar popular a fost retras de la comercializare în urma identificării unui agent patogen care poate provoca probleme digestive. Măsura a fost luată preventiv pentru protejarea consumatorilor, iar autoritățile au recomandat returnarea produsului de către persoanele care l-au cumpărat.

Situația a fost semnalată în Serbia, unde verificările efectuate de specialiști în domeniul siguranței alimentare au indicat prezența norovirusului într-un lot de căpșuni congelate ecologice. În urma rezultatelor obținute, retailerul a decis retragerea imediată a produsului de pe rafturi și a transmis clienților să nu îl consume.

Probleme digestive pentru cei ce consumă căpșunile din acest lot

Produsul vizat este reprezentat de pachetele de căpșuni congelate bio de 300 de grame, având termen de valabilitate până la 18 august 2027. Acestea au fost comercializate în cadrul unor campanii promoționale desfășurate începând din toamna anului 2025. În prezent, lotul respectiv nu mai este disponibil la vânzare.

Compania a anunțat că toți consumatorii care dețin produsul îl pot returna în orice magazin pentru recuperarea integrală a contravalorii, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Reprezentanții retailerului au precizat că măsura este una de precauție și că retragerea vizează exclusiv acest produs, fără a afecta alte articole din ofertă.

Norovirusul este unul dintre cei mai răspândiți viruși care provoacă gastroenterite și se transmite foarte ușor, inclusiv prin consumul de alimente contaminate. Persoanele infectate pot prezenta simptome precum greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, febră ușoară, frisoane și stare generală de rău. Manifestările apar de regulă la una sau două zile după expunere și pot dura câteva zile.

Medicii atrag atenția că principala complicație a infecției este deshidratarea, risc care poate fi mai mare în cazul copiilor mici, persoanelor în vârstă și celor cu afecțiuni preexistente. Consumatorii care au ingerat produsul și dezvoltă simptome sunt sfătuiți să solicite consult medical.

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