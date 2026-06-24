Conservă la 196 lei în Auchan. Ce conține, de fapt? Românii sunt scandalizați: „196 de ani sa stea acolo”

Un român a declanșat un adevărat război după ce a publicat o fotografie cu conserva din supermarketul Auchan. O simplă cutie de tablă a ajuns să coste cât un coș întreg de cumpărături, generând o avalanșă de reacții, de la revoltă maximă până la ironii fine și glume de-a dreptul spumoase.

Totul a pornit după ce un cumpărător a rămas cu gura căscată în fața magazinului, dând peste un produs care părea destinat mai degrabă milionarilor de la Monaco decât oamenilor de rând. Uluit de suma uriașă afișată pe etichetă pentru un preparat din carne, acesta a scos imediat telefonul, a imortalizat momentul și a cerut explicații pe rețelele de socializare, declanșând o dispută de proporții:

„196 de lei o conservă! Nu am mai văzut așa ceva în viața mea! Obrăjori de porc…. Să ne lămurească cineva Ce înseamnă asta”, a scris internautul.

Scandal de la o conservă din Auchan

Postarea a devenit imediat virală, iar secțiunea de comentarii a fost inundată de păreri împărțite. Pe de o parte, clienții rafinați au sărit în apărarea produsului gourmet, explicând că preparatul merită fiecare leuț datorită texturii deosebite. Pe de altă parte, tabăra cârcotașilor a atacat dur prețul astronomic, considerând că suma este o pură exagerare.

„Sunt niste muschi de la obraz care sunt deliciosi.Sunt fragezi si au un gust divin.Am mancat intr-o croaziera ,nici nu stiam ca exista asa ceva.Incercati nu veti regreta.” „Aici un loc numai bun ca să vedem câți primitivi pe m2 avem printre noi. Caviarul de sturion costă cam 700lei/100g. Dacă nu vă permiteți un aliment asta nu înseamnă că e o porcărie acel produs. Și apropos, nu plătești Conserva ci ceea ce este în ea cu tot cu procesele tehnologice și logistica necesare pentru a ajunge în fața ochilor tăi și a te întreba într-un mod extrem de inteligent: 196 lei o conserva?” „196 de ani sa stea acolo. Tot conserva este. Tot chimicale are pt a rezista”, sunt doar câteva comentarii.

Glumele care au făcut deliciul publicului

Cum românul face haz de necaz în orice situație, comentariile sarcastice nu au întârziat să apară, unii făcând aluzie la clasa politică sau la prețul absurd raportat la un animal întreg

„Probabil sunt de la porci cu obraz subțire.” „Prețul se referă la tot ce e pe raft sau include si raftul?” „Vezi ca internetul asta mai care si ceva numit google. foloseste-l.Obrăjiorii de porc sunt o bucată de carne extrem de fragedă și aromată, situată în zona maxilarului inferior. Deși în trecut erau considerați o bucată ieftină, astăzi sunt o delicatesă apreciată în bucătăria gourmet datorită texturii fine și a gustului bogat” „Cu banii de 4-5 conserve cumperi tot porcul ” „O fi porci din parlamentul României de-asta e așa scumpă”, au spus internauții.

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