Acasă » Altceva Podcast » Alertă alimentară în Auchan! Produsele periculoase, retrase de la vânzare

Alertă alimentară în Auchan! Produsele periculoase, retrase de la vânzare

De: Anca Chihaie 09/11/2025 | 15:47
Alertă alimentară în Auchan! Produsele periculoase, retrase de la vânzare
Sursă foto Inquam Photos / Cornel Putan

Două produse alimentare populare din categoria celor folosite frecvent în bucătării au fost retrase de urgență din toate magazinele Auchan din România, după ce s-a descoperit un potențial risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc. Măsura a fost anunțată sâmbătă, 8 noiembrie, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a cerut consumatorilor să fie atenți și să nu utilizeze produsele vizate.

Autoritățile sanitare au subliniat că retragerea este una preventivă, fiind vorba despre un risc legat de siguranța alimentară. Chiar dacă nu au fost semnalate cazuri de îmbolnăvire, prezența unor particule metalice sau de cauciuc într-un produs alimentar reprezintă un pericol potențial pentru sănătate. Din acest motiv, ANSVSA a cerut retragerea imediată de pe piață a produselor suspecte și informarea consumatorilor prin toate canalele disponibile.

Produsele periculoase, retrase de la vânzare

Este vorba despre „Delikat Borș Legume 165 g”, un produs folosit des pentru prepararea ciorbelor, și despre „Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12 g”, o supă instant destinată consumului rapid. Ambele articole sunt produse sub branduri bine-cunoscute, iar decizia retragerii a fost luată în urma unei verificări interne care a identificat posibilitatea prezenței unor impurități străine în loturile respective.

Compania Auchan a reacționat rapid, scoțând de la vânzare toate produsele aparținând loturilor indicate. Clienții care le-au cumpărat deja sunt rugați să nu le consume, ci să le aducă înapoi la magazinul de unde le-au achiziționat. Rambursarea contravalorii produsului se face direct la Serviciul Clienți, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, o măsură menită să simplifice procesul de returnare și să protejeze cât mai rapid consumatorii.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Stimați clienți, Unilever și Auchan efectuează rechemarea produselor: Delikat Borș Legume 165G și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g. Motivul retragerii: posibile particule metalice și de cauciuc. Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde l-au cumpărat. Vor primi înapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară”, potrivit ANSVSA.

Citește și: OUĂLE S-AU SCUMPIT BRUSC ȘI NEAȘTEPTAT, IAR PROCURATURA ANCHETEAZĂ CAZUL. SITUAȚIE CIUDATĂ ÎN RUSIA, ÎN PLIN RĂZBOI CU UCRAINA

Citește și: CE S-A DESCOPERIT ÎN MÂNCAREA PACIENȚILOR MORȚI LA SPITALUL DIN MURGENI. NU ERA „CURATĂ”, AȘA CUM SUSȚINEA DIRECTORUL DEMIS AL INSTITUȚIEI

Tags:
Iți recomandăm
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
Altceva Podcast
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
Simona Halep a făcut anunțul surprinzător: revine sau nu în tenis?
Știri
Simona Halep a făcut anunțul surprinzător: revine sau nu în tenis?
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul ...
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”
Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei
Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei
Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”
Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care este în prag de colaps 
Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care este în prag de colaps 
Vezi toate știrile
×