Alertă alimentară în Auchan! Produsele periculoase, retrase de la vânzare

Două produse alimentare populare din categoria celor folosite frecvent în bucătării au fost retrase de urgență din toate magazinele Auchan din România, după ce s-a descoperit un potențial risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc. Măsura a fost anunțată sâmbătă, 8 noiembrie, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a cerut consumatorilor să fie atenți și să nu utilizeze produsele vizate.

Autoritățile sanitare au subliniat că retragerea este una preventivă, fiind vorba despre un risc legat de siguranța alimentară. Chiar dacă nu au fost semnalate cazuri de îmbolnăvire, prezența unor particule metalice sau de cauciuc într-un produs alimentar reprezintă un pericol potențial pentru sănătate. Din acest motiv, ANSVSA a cerut retragerea imediată de pe piață a produselor suspecte și informarea consumatorilor prin toate canalele disponibile.

Produsele periculoase, retrase de la vânzare

Este vorba despre „Delikat Borș Legume 165 g”, un produs folosit des pentru prepararea ciorbelor, și despre „Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12 g”, o supă instant destinată consumului rapid. Ambele articole sunt produse sub branduri bine-cunoscute, iar decizia retragerii a fost luată în urma unei verificări interne care a identificat posibilitatea prezenței unor impurități străine în loturile respective.

Compania Auchan a reacționat rapid, scoțând de la vânzare toate produsele aparținând loturilor indicate. Clienții care le-au cumpărat deja sunt rugați să nu le consume, ci să le aducă înapoi la magazinul de unde le-au achiziționat. Rambursarea contravalorii produsului se face direct la Serviciul Clienți, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, o măsură menită să simplifice procesul de returnare și să protejeze cât mai rapid consumatorii.

„Stimați clienți, Unilever și Auchan efectuează rechemarea produselor: Delikat Borș Legume 165G și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g. Motivul retragerii: posibile particule metalice și de cauciuc. Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde l-au cumpărat. Vor primi înapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară”, potrivit ANSVSA.

Citește și: OUĂLE S-AU SCUMPIT BRUSC ȘI NEAȘTEPTAT, IAR PROCURATURA ANCHETEAZĂ CAZUL. SITUAȚIE CIUDATĂ ÎN RUSIA, ÎN PLIN RĂZBOI CU UCRAINA

Citește și: CE S-A DESCOPERIT ÎN MÂNCAREA PACIENȚILOR MORȚI LA SPITALUL DIN MURGENI. NU ERA „CURATĂ”, AȘA CUM SUSȚINEA DIRECTORUL DEMIS AL INSTITUȚIEI