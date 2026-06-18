Alimentul considerat sănătos care ar putea favoriza apariția ficatului gras. Specialiștii trag un semnal de alarmă

Sănătatea ficatului, deși adesea trecută în plan secund față de cea intestinală sau cerebrală, are un rol esențial în menținerea longevității și a calității vieții. Un studiu publicat în Journal of Hepatology indică faptul că bolile hepatice reprezintă o cauză importantă de mortalitate la nivel mondial, fiind responsabile pentru aproximativ un deces din 25.

În plus, steatoza hepatică asociată disfuncțiilor metabolice (MASLD) afectează în prezent aproape 25% din populația Statelor Unite.

Alimentul considerat sănătos care ar putea favoriza apariția ficatului gras

MASLD, cunoscută anterior sub denumirea de steatoză hepatică non‑alcoolică, apare atunci când grăsimea se acumulează în exces în celulele hepatice, fără a fi legată de consumul de alcool. Acest proces poate declanșa inflamații și deteriorări ale ficatului, care, în timp, pot evolua către ciroză, o afecțiune ireversibilă.

Pentru a preveni astfel de probleme, specialiștii recomandă menținerea unei greutăți sănătoase prin activitate fizică regulată, alimentație echilibrată și, atunci când este necesar, tratament medicamentos.

Deși batoanele proteice sunt percepute frecvent ca o alegere sănătoasă, realitatea arată că multe dintre ele conțin cantități ridicate de zahăr, în special sirop de porumb bogat în fructoză, ingredient asociat cu afectarea ficatului. Un sondaj realizat în 2025 pe 458 de batoane proteice disponibile în supermarketuri cunoscute a arătat că 37% dintre acestea au fost încadrate în categoria „conținut ridicat de zahăr”.

„Prea mult zahăr adăugat, în special siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză, poate provoca acumularea de grăsime în ficat. În timp, acest lucru poate contribui la steatoză hepatică, inflamație hepatică și chiar cicatrici”, explică Dr. Qin Rao, gastroenterolog și hepatolog la Manhattan Gastroenterology.

Pe lângă zahăr, numeroase batoane proteice includ și grăsimi saturate, precum uleiul de palmier, care pot intensifica acumularea de grăsime hepatică și pot agrava rezistența la insulină.

„Grăsimile saturate pot crește acumularea de grăsime în ficat și pot îngreuna utilizarea eficientă a insulinei de către organism. În timp, acest lucru poate crește riscul de steatoză hepatică și poate contribui la inflamația ficatului”, avertizează Dr. Rao.

Specialiștii trag un semnal de alarmă

Nu toate batoanele proteice sunt problematice, însă alegerea lor necesită atenție. Dr. Rao recomandă variante cu un conținut redus de zahăr adăugat, bogate în fibre și grăsimi sănătoase provenite din nuci și semințe.

„Batoanele cu ingrediente simple, minim procesate și surse de proteine pe bază de plante sunt, în general, alegeri mai bune pentru sănătatea ficatului.”

Pentru susținerea funcției hepatice, alimentele integrale bogate în proteine reprezintă o alternativă superioară celor procesate. Nucile nesărate, edamamele, semințele de dovleac, semințele de floarea‑soarelui și iaurtul grecesc sunt opțiuni eficiente.

„Peștele gras, precum somonul, leguminoasele, nucile și iaurtul grecesc oferă proteine, împreună cu grăsimi sănătoase, fibre și alți nutrienți care pot ajuta la reducerea grăsimii hepatice și a inflamației”, subliniază Dr. Rao.

O dietă echilibrată, activitatea fizică constantă și limitarea consumului de zahăr adăugat sunt esențiale pentru protejarea ficatului. Înlocuirea batoanelor proteice cu gustări minim procesate, precum o mână de nuci sau semințe, poate avea efecte benefice pe termen lung.

„Este important să ne amintim că niciun aliment nu determină sănătatea ficatului în mod individual”, afirmă Dr. Rao.

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