Câtă înghețată putem mânca, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă, e cel mai dietetic desert”

Nutriționista Mihaela Bilic a vorbit despre cel mai iubit desert al fiecărui sezon estival: înghețata! Este preferata copiilor, dar și adulții aleg să o consume cât mai des în zilele caniculare. Dar câte cupe ar trebui să mâncăm și ce trebuie să facem dacă iubim prea mult acest dulce?

Ce spune Mihaela Bilic despre înghețată

Mihaela Bilic a abordat, în cadrul unei postări pe Facebook, consumul de înghețată. Este desertul preferat al copiilor, dar și al adulților. Cu toate că cei mici l-ar consuma cât mai des, adulții par să își înfrâneze această poftă din cauza caloriilor.

„Înghețata e mai mult decât un desert, e o plăcere! Dacă întrebi un copil ce dulce și-ar dori să mănânce, în 8 cazuri din 10 va spune înghețată! Oare noi, adulții, n-am zice la fel dacă n-ar exista auto-cenzura impusă de rațiune și dietetică? Oare am putea să ne săturăm vreodată de înghețată, să fim indiferenți la vitrinele frigorifice în care se revarsă valuri cremoase și multicolore cu deliciosul desert?”, susține nutriționista.

Câtă înghețată mânca Mihaela Bilic în tinerețe

Potrivit specialistei în nutriție, aceasta consuma o cutie de înghețată pe zi în perioada ei de rezidențiat. Susține că era dieta ei autoinventată cu care își bucura sufletul. Consuma dintr-un foc 600 cal/zi, dar era fericită.

Se pare că acest exces a avut și o urmare asupra organismului său: după câteva luni de înghețată, nu a mai putut consuma dulciuri timp de câțiva ani.

„Există o doză maximă admisă de înghețată într-o zi? NU, dacă mă gândesc la anii mei de rezidențiat la Spitalul Universitar, în care mâncam o cutie de înghețată pe zi! Asta era cura mea de slăbire autoinventată, pe cât de eficientă, pe atât de plăcută: 600 cal/zi provenite exclusiv din produsul de care nu mă puteam sătura: înghețată cu banane și ciocolată. E adevărat, după niște luni de zile cu așa un “meniu”, nu mai mi-au trebuit dulciuri ani la rând!”

Consumul de înghețată și greutatea corporală

În continuare, nutriționista susține că înghețata e cel mai dietetic desert. Este extrem de îndrăgită datorită consistenței cremoase pe care o are și care ne bucură mereu papilele gustative. Mihaela Bilic susține că cea mai bună înghețată este cea semi-topită, la cutie.

„Să nu vă fie teamă pentru siluetă, înghețata e cel mai dietetic desert, iar plăcerea se dublează pentru că are și consistență cremoasă! Există o formă ideală de înghețată? Eu aș spune că nu contează forma, doar semi-TOPITĂ să fie! Înghețata cea mai bună e aia la cutie (pentru că e multă), mai ales când ajungi la fundul cutiei (pentru că e topită). Sigur că și înghețata la cornet sau înghețata pe băț are farmecul ei, dar răsfățul suprem nu-l poți obține decât cu o înghețată la cutie, toată pentru tine”, mai spune nutriționista în mesajul ei.

Câtă înghețată putem mânca zilnic

Mihaela Bilic susține că acest dulce de vară poate fi consumat pe post de desert, după masă. Este important ca porția să nu fie mare: două cupe sunt suficiente. Cei care iubesc înghețata și nu se pot abține pot consuma o cantitate mai mare, dar în locul unei mese din timpul zilei, nu împreună.

„Când trebuie mâncată înghețata? După masă, ca desert, dacă suntem moderați și echilibrați și ne putem limita la 1-2 cupe. Sau în loc de mâncare, ca aliment, pentru păcătoșii care au dificultăți în a respecta porția corectă”, susține nutriționista.

Ce înghețată recomandă Mihaela Bilic?

În continuare, Mihaela Bilic recomandă înghețata din comerț la cutie sau gelato deoarece este mai pufoasă, fiind „umflată cu aer”. Acest lucru o face mai fină și mai săracă în calorii, fiind un desert mai prietenos cu silueta. Nutriționista nu recomandă variantele cu siropuri, fructe, nuci sau biscuiți deoarece se transformă într-o prăjitură rece și calorică. Acest lucru va duce rapid la acumularea unor kilograme nedorite.

„Industrială sau făcută în casă? Industrială îndrăznesc să spun, pentru că va fi „umflată” cu aer, pufoasă, voluminoasă, mai săracă în calorii – cu condiția să nu alegem varianta cu sirop de ciocolată, nuci și alune, caramel topit sau bucățele de cookie… astea nu mai sunt înghețată, ci prăjitură congelată! Sau și mai bine să fie artizanală, acel „gelato” de care italienii sunt atât de mândri și care a cucerit tot mapamondul”, susține Mihaela Bilic.

Când se consumă înghețata? Oricând!

În continuare, nutriționista le spune românilor că acest dulce estival poate fi consumat oricând și oriunde, fie că sunteți acasă, în parc sau în vacanță. Important este ca aroma să fie pe placul dvs. și să nu conțină alte „artificii” calorice.

”Contează ora din zi sau vremea de afară? Sigur că înghețata merge bine la prânz, pe căldură, dar și seara, pe răcoare. Și tot sigur se potrivește și cu soarele arzător și cu ploaia liniștitoare. Iar ca locație, ați ghicit: e bună și la mare și la munte și în vacanță și la serviciu și la școală și la volan. Dar cea mai bună înghețată e aia din canapea, savurată în timp ce vezi un film. Însă cine sunt eu să fac recomandări sau să impun reguli? N-am făcut altceva decât să gândesc cu voce tare și să confirm ceea ce, probabil, mulți știu/simt/intuiesc: tare faină invenție, înghețata asta, face „chimie” bună cu sufletul nostru, trezește pofta de viață și creează stare de bine. Aromele le decideți voi!”, a concluzionat Mihaela Bilic pe Facebook.

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