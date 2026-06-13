Cea mai îndrăgită nutriționistă a românilor recomandă fructul pe care mulți îl ignoră. Este ideal pentru diabetici și pentru cei care vor să slăbească

În plin sezon al cireșelor, unul dintre cele mai apreciate fructe ale verii, medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment mult mai puțin popular, dar cu beneficii impresionante pentru sănătate. Potrivit specialistului, para este un adevărat aliat pentru persoanele care vor să slăbească, pentru diabetici și pentru oricine își dorește o digestie mai bună și o senzație de sațietate de durată.

Fructul pe care îl subestimăm fără să ne dăm seama

În timp ce majoritatea oamenilor se grăbesc să profite de sezonul cireșelor, Mihaela Bilic spune că există un fruct banal care merită mult mai multă atenție.

Nutriționistul susține că para este una dintre cele mai bune alegeri pentru cei care caută o gustare dulce, dar echilibrată din punct de vedere nutrițional.

„Ştiu că e sezonul cireşelor, dar fiţi atenţi că îngraşă tare. Eu vreau să vă recomand un fruct banal pe care sigur nu-l apreciaţi la adevărata valoare. Para.”

De ce era considerată „fructul regilor”

Puțini știu că para are o istorie impresionantă și era apreciată încă din vremurile monarhilor europeni.

Mihaela Bilic amintește faptul că acest fruct era nelipsit de la mesele regelui Ludovic al XIV-lea, cunoscut drept Regele Soare.

„Para este fructul regilor. La curtea Regelui Soare se mânca în fiecare zi pere. Poate şi pe motiv că regele nu mai avea dinţi şi nu putea să muşte dintr-un măr.”

Un fruct perfect pentru copii

Pe lângă gustul dulce și textura moale, para poate fi o soluție excelentă și pentru cei mici.

Nutriționistul explică faptul că fructul satisface pofta de dulce într-un mod natural și poate deveni rapid preferatul copiilor.

„Şi apropo de muşcat, para este fructul ideal când vreţi să înţărcaţi un copil. Daţi-i să molfoie o bucăţică de pară şi nu o mai plânge după ţâţă.”

De ce este recomandată în diabet și în curele de slăbire

Una dintre cele mai importante calități ale perei este impactul redus asupra glicemiei.

Deși are un gust dulce, fructul conține sorbitol, un tip de alcool de zahăr care este metabolizat diferit față de zahărul obișnuit.

Din acest motiv, para poate fi inclusă cu mai multă ușurință în alimentația persoanelor care țin dietă sau care trebuie să își monitorizeze atent glicemia.

„Para le satisface nevoia de zahăr cu puţine calorii, poate fi consumată şi în diabet şi în cure de slăbire. E dulce, dar conţine mult sorbitol, un alcool de zahăr care nu se absoarbe în sânge, nu creşte glicemia, are efect prebiotic şi acţionează ca un laxativ natural.”

Secretul senzației de sațietate: fibra care umple stomacul

Un alt avantaj important al perei este conținutul ridicat de pectină, o fibră solubilă care încetinește absorbția zahărului și oferă senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Tocmai de aceea, para este adesea recomandată ca gustare între mese.

„Perele sunt bogate şi în pectină, o fibră solubilă care se umflă în stomac, scade absorbţia de zahăr şi creşte senzaţia de saţietate.”

Campioană la capitolul fibre

Specialiștii în nutriție recomandă consumul de fibre pentru sănătatea digestivă, iar para se numără printre fructele cu cel mai mare aport.

Potrivit Mihaelei Bilic, un singur fruct poate furniza o cantitate impresionantă de fibre.

„Cu 6 grame de fibre într-un fruct, para este campioană la conţinutul de fibre.”

Un fruct disponibil aproape tot anul

Un alt avantaj al perelor este faptul că se găsesc ușor și rezistă mult timp după recoltare.

Există sute de soiuri, iar fructele continuă să se coacă și după ce au fost culese, ceea ce le face foarte practice pentru consumul zilnic.

„Există peste 1000 de variante de pere, se găsesc tot timpul anului, se coc şi după ce au fost culese şi rezistă mult timp în cămară sau în frigider.”

Mesajul final al Mihaelei Bilic

La final, nutriționistul transmite, în stilul său caracteristic, un mesaj amuzant, dar care ascunde un sfat simplu pentru cei care vor să facă alegeri mai bune în alimentație.

„Acum decizia este la voi. Vreţi să fiţi îngrăşaţi sau înţărcaţi?”

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